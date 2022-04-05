Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук говорит, что это только предварительные подсчеты нанесенного ущерба на 41-й день войны.
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По ее словам, Россия, как государство-агрессор ХХІ века, сполна компенсирует все эти потери и понесет ответственность за совершенное. И вся правительственная команда приложит все свои усилия, чтобы этого достичь.
Ирина Верещук подчеркнула, что за время войны в Украине уже повреждены, разрушены или уничтожены по меньшей мере:
- 26 тысяч квадратных метров жилой площади,
- 533 учебных заведения,
- 196 заведений здравоохранения,
- 300 детских садов,
- 8 гражданских аэропортов и 10 военных аэродромов,
- 129 заводов/предприятий,
- свыше 22 тысяч километров дорог,
- 266 мостов и мостовых переходов.
Она добавила, что прямые потери физической инфраструктуры, по подсчетам экспертов КШЭ, осуществленным в рамках проекта "Россия заплатит", по состоянию на 1 апреля составили, по меньшей мере 68 миллиардов долларов.
К слову, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что для развития экономики Украины, которая страдает от масштабного российского вторжения, будут привлечены как собственные государственные средства, так и средства партнеров Украины.
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