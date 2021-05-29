Шмыгаль заявил, что экономика Украины уже начала восстанавливаться после пандемии

Денис Шмыгаль заявил, что украинская экономика начала восстанавливаться после коронавирусного кризиса. По его словам, заметный рост показала промышленность и розничная торговля.

Премьер-министр отметил, что в 2021 году необходимо "заложить надежный фундамент, чтобы экономика Украины росла опережающими темпами в последующие годы".

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Экономика начала восстанавливаться

При этом уже в первые четыре месяца этого года (2021 – 24 канал) мы фиксируем позитивные тренды, которые свидетельствуют, что украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса,

– сообщил глава правительства.

Следовательно, рост промышленности в апреле ускорился до 13% (против апреля 2020 года). В то же время за первые 4 месяца промышленность выросла на 1,5% (против 4-х месяцев 2020).

Денис Шмыгаль проинформировал: "Самый быстрый рост наблюдается в химической промышленности, а также в производстве мебели. Машиностроение за 4 месяца выросло на 6,5%".

За первые четыре месяца этого года розничная торговля выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя зарплата украинцев за апрель 2021 года была на 30% больше той, которую они получили за апрель 2020 года,

– заметил премьер-министр.

Вырос экспорт украинской продукции

Глава правительства добавил, что экспорт украинской продукции за первые 4 месяца 2021 года вырос почти на 20%. Основными рынками стали:

Китай (14,2% от всего экспорта);

Польша (7,6%);

Турция (6,4%).

Кроме этого, за последнее время открыли 8 новых рынков, в частности, в страны Африки и Южной Америки. Также происходит постоянная поддержка экспортеров через новые государственные продукты и форматы.

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