Экономика Украины будет расти медленнее: Oxford Economics ухудшил прогноз

Oxford Economics ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году на 0,5 процентных пунктиров до 3,5%. Также аналитики считают, что из-за высокой инфляции регулятор может поднять учетную ставку до 9%.

Рост экономики Украины

Как будет расти реальный ВВП Украины:

в текущем году реальный ВВП вырастет до 3,5% вместо ожидаемых 4%;

в 2022 году – до 3,4% вместо 3,5%.

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Что касается ожиданий в 2023 – 2025 годах, то аналитики прогнозируют рост экономики Украины на 2,8%, 4% и 4,1% соответственно.

Как будет расти номинальный ВВП

В Oxford Economics ожидают рост номинального ВВП в 2021 году до 196,2 міллиардов долларов против 155,5 млрд долларов в 2020 году.

до 196,2 міллиардов долларов против 155,5 млрд долларов в 2020 году. В 2022 году прогнозируемо вырастет до 219 миллиардов долларов.

Что такое ВВП ВВП – это внутренний валовой продукт, который обозначает общую денежную стоимость товаров, произведенных на территории конкретной страны. Обратите внимание, что падение ВВП является показателем экономического спада страны, или рецессии, рост же наоборот свидетельствует о ее процветании.

Что тормозит восстановление экономики Украины

Четвертая волна коронавируса может затормозить восстановление экономики, поскольку Украина регистрирует около 20 тысяч новых случаев COVID-19 в день – это самый высокий показатель с начала пандемии.

В октябре резко возросла суточная вакцинация, но полностью вакцинировано только 16% населения, отмечают аналитики.

В Oxford Economics считают, что в 2022 году экономика может вырасти на 3,4% при прогрессе с вакцинацией.

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Каким будет уровень инфляции в Украине

Ожидается, что в 2021 году инфляция в Украине будет на уровне 9,7% годовых с последующим снижением в 2022 году до 8,1%. К целевому диапазону НБУ прогнозируемо инфляция начнет спадать в 2024 – 2025 годах. Ожидается, что в 2023 году она спадет до 5,4%, в 2024 – 2025 годах – до 5%.

Напомним, что в сентябре 2021 года инфляция ускорилась с 10,2% до 11%. Заметим, что это самый высокий трехлетний максимум. Более 11% она была последний раз в мае 2018 года – 11,7%.

Что может помешать замедлению инфляции

Стремительный рост цен на газ в Европе и высокие затраты на электроэнергию могут усложнить задачу Национального банка по возвращению инфляции в коридор 5±1%.

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Что такое инфляция Инфляция – это длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы.

Почему НБУ может поднять учетную ставку до 9%:

высокая инфляция, очевидно, заставит центробанк поднять учетную ставку с нынешних 8,5% годовых до 9% в декабре;

рост глобальных инфляционных рисков в 2022 году может потребовать дальнейшего повышения учетной ставки.

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Прогноз для гривны

Среднегодовой курс гривны в 2021 году ожидается на уровне 27,3 гривны за доллар, в 2022 году – 28,7 гривны за доллар, в 2023 году – 29,4 гривны за доллар.

Также аналитики Oxford Economics считают, что МВФ одобрит выплату транша в ноябре в размере 0,7 миллиарда долларов.

: изменение учетной ставки – важный сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте.