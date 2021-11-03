Рост экономики Украины
Как будет расти реальный ВВП Украины:
- в текущем году реальный ВВП вырастет до 3,5% вместо ожидаемых 4%;
- в 2022 году – до 3,4% вместо 3,5%.
К теме Экономика Украины в 2021 – 2023 годах будет расти, но меньшими темпами, – НБУ
Что касается ожиданий в 2023 – 2025 годах, то аналитики прогнозируют рост экономики Украины на 2,8%, 4% и 4,1% соответственно.
Как будет расти номинальный ВВП
- В Oxford Economics ожидают рост номинального ВВП в 2021 году до 196,2 міллиардов долларов против 155,5 млрд долларов в 2020 году.
- В 2022 году прогнозируемо вырастет до 219 миллиардов долларов.
Что такое ВВПВВП – это внутренний валовой продукт, который обозначает общую денежную стоимость товаров, произведенных на территории конкретной страны. Обратите внимание, что падение ВВП является показателем экономического спада страны, или рецессии, рост же наоборот свидетельствует о ее процветании.
Что тормозит восстановление экономики Украины
Четвертая волна коронавируса может затормозить восстановление экономики, поскольку Украина регистрирует около 20 тысяч новых случаев COVID-19 в день – это самый высокий показатель с начала пандемии.
В октябре резко возросла суточная вакцинация, но полностью вакцинировано только 16% населения, отмечают аналитики.
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Каким будет уровень инфляции в Украине
Ожидается, что в 2021 году инфляция в Украине будет на уровне 9,7% годовых с последующим снижением в 2022 году до 8,1%. К целевому диапазону НБУ прогнозируемо инфляция начнет спадать в 2024 – 2025 годах. Ожидается, что в 2023 году она спадет до 5,4%, в 2024 – 2025 годах – до 5%.
Что может помешать замедлению инфляции
Стремительный рост цен на газ в Европе и высокие затраты на электроэнергию могут усложнить задачу Национального банка по возвращению инфляции в коридор 5±1%.
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Что такое инфляцияИнфляция – это длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы.
Почему НБУ может поднять учетную ставку до 9%:
- высокая инфляция, очевидно, заставит центробанк поднять учетную ставку с нынешних 8,5% годовых до 9% в декабре;
- рост глобальных инфляционных рисков в 2022 году может потребовать дальнейшего повышения учетной ставки.
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Прогноз для гривны
- Среднегодовой курс гривны в 2021 году ожидается на уровне 27,3 гривны за доллар, в 2022 году – 28,7 гривны за доллар, в 2023 году – 29,4 гривны за доллар.
- Также аналитики Oxford Economics считают, что МВФ одобрит выплату транша в ноябре в размере 0,7 миллиарда долларов.