Рост экономики Украины

Регулятор в инфляционном отчете за IV квартал ухудшил прогноз роста ВВП с 3,8% до 3,1% в 2021 году . Напомним, что рост ВВП в январе – августе 2021 года (2,9%) был в два раза меньше, чем его падение за аналогичный период в прошлом году – 5,7%. Подробнее об этом, читайте здесь.

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Что будет способствовать росту ВВП в 2021 году

Заметную роль в восстановлении экономики Украины в 2021 году сыграет рекорд урожая зерновых и зернобобовых культур . Он составит 0,8 процентных пункта ВВП в текущем году. Также он положительно повлияет на ряд смежных видов деятельности (пищевую промышленность, транспорт, торговлю) и будет обеспечивать стабильные поступления экспортной выручки.

Обратите внимание! В НБУ считают, что устойчивое экономическое восстановление и меньшее давление потенциальных карантинов будет стимулировать дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда.

Почему НБУ ухудшил прогноз роста экономики

Ухудшение прогноза в НБУ объяснили более продолжительным и существенным влиянием пандемии и негативным эффектом от резкого повышения мировых цен на энергоресурсы.

Как будет расти ВВП в ближайшие годы

В 2022 году – на 3,8% (ранее ожидался рост на 4%).

В 2023 году ожидается рост на 4% (ранее ожидался рост также на 4%).

Другие прогнозы роста ВВП Украины

В Бюджетной декларации Кабмин прогнозирует, что в 2022 году рост ВВП будет на уровне 3,8%, в 2023 году – на 4,7%, в 2024 году – на 5%.

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 3,8%, в 2022 году – на 3,5%, а в 2023 году – на 3,7%.

Международный валютный фонд прогнозирует, что ВВП Украины в 2021 году вырастет на уровне 3,5%, в 2022 году – 3,6%,

Что такое ВВП ВВП – это внутренний валовой продукт, который обозначает общую денежную стоимость товаров, произведенных на территории конкретной страны. Обратите внимание, что падение ВВП является показателем экономического спада страны, или рецессии, рост же наоборот свидетельствует о ее процветании.

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