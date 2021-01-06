Украинская экономика в 2020 году пострадала из-за пандемии COVID-19 и безрассудных действий политиков. В частности, большое сопротивление оказывает именно коррупционная система.

Первая половина 2020 года была достаточно удачной, ведь правительство подписало программу Stand-by с Международным валютным фондом. Благодаря этому Украина получила первый транш в размере более 2 миллиардов долларов. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

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Второй транш государство должно было получить в начале осени прошлого года. Однако все договоренности нивелировала отставка главы Нацбанка Якова Смолия, изменение правления НБУ и признание неконституционным наказания за ложь в декларациях.

Коррумпированная судебная система на сегодня оказывает очень большое сопротивление. Дело Олега Татарова является показательным – когда власть четко показывает, что она не готова сдавать ключевые элементы этой коррупционной системы,

– рассказал директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Экономика устойчива к COVID-19

Украинская экономика оказалась более устойчивой к коронавирусному кризису, чем прогнозировали эксперты в марте 2020 года. Впервые инфляция осталась на низком уровне. Переводы украинских заробитчан из-за рубежа снизились лишь на 10% и сейчас составляют 12–13 миллиардов долларов, что является достаточно высоким показателем.

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В то же время это является дополнительными инвестициями в бюджет. Кроме того, Нацбанк так и не запустил печатный станок и не спровоцировал искусственную эмиссию. В результате и гривна осталась более-менее стабильной, хотя осенью и был "резкий скачок".

"Ожидают, что гривна в конце 2021 года останется на таком же уровне", – отметила руководитель Центра экономических исследований Вероника Мовчан.

Резкого падения экспорта не было

По словам финансовых экспертов, в 2020 году несмотря на пандемию не было резкого падения экспорта. В частности, вывоз украинской продукции в Европейский союз сократился на 16%.

Однако значительно вырос экспорт продукции в Китай, ведь в последнее время там начали потреблять много украинских товаров. Впрочем, по словам специалистов, в 2021 году украинскому правительству надо будет увеличить и отечественное потребление.

Боюсь, что украинская экономика, прежде всего технологически, будет отставать от передовых стран мира. Поэтому задачей власти является наверстать такое отставание, ведь мы будем иметь серьезные проблемы,

– предположил эксперт Константин Матвиенко.

Украинцы почувствуют дефицит бюджета

Одним из крупнейших экономических провалов 2020 года стал бюджетный процесс. На 2021 год утвердили рекордный дефицит – почти 300 миллиардов гривен, или 6% от ВВП.

По словам финансовых аналитиков, это может стать преградой в будущих переговорах с МВФ. Однако такой дефицит может сказаться и на жизни украинцев.

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"Это приведет к тому, что мы будем тратить бюджетные деньги не на то, чтобы увеличивать зарплаты учителям или предоставлять больше медицинских услуг", – подчеркнул Вышлинский.

Как украинцы оценивают состояние экономики

С экономической точки зрения жители Киева оценивают 2020 год неоднозначно. Некоторые считают, что кризис побуждал людей развиваться и учиться, но есть и противоположные мнения.

"На протяжении всей жизни у меня было много возможностей, чтобы уехать из Украины. Все из-за экономики", – поделилась киевлянка Ирина.

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Впрочем, если до конца января 2021 года Кабмин и МВФ, после проведения миссии, придут к согласию, то уже в феврале – марте Украина сможет получить новый транш. Это позволит сдержать падение экономики в новом году.