Экономика США замедлится, а ЕС приблизится к рецессии
Источник:CNBC
Экономисты усугубляют свои прогнозы на фоне полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Они считают, что инфляция в США ускорится, а в ЕС может приблизиться к рецессии.
Падение роста ВВП и высокая инфляция в США
По сравнению с февральскими прогнозами оценка роста ВВП США упала на 0,3% до 3,2%. Однако следует заметить, что американская экономика быстро восстанавливается после штамма омикрон. Что касается роста инфляции, то в 2022 году она теперь ожидается на уровне 4,3%, а раньше ожидалось 3,6% годовых.
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Цены на нефть в США и возможное эмбарго
Одним из решающих факторов эксперты называют цены на нефть и какой они будут иметь эффект на американскую экономику. Напомним, что после вторжения России на территорию Украины, они продолжают расти, обновляя максимум 2008 года.
- 7 марта цена нефти марки Brent на бирже достигла 139 долларов за баррель.
- 8 марта по состоянию на 11:04 утра по киевскому времени цена на нефть Brent составляет 126,43 (+2,65%), а WTI – 121,82 (+2,00%).
Также в Палату представителей Конгресса США внесли на рассмотрение двухпартийный законопроект, предусматривающий запрет импорта российской нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа и угля. Аналитики считают, что полное нефтяное эмбарго России будет означать еще более пессимистический сценарий для экономики США.
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Аналитики прогнозируют, что энергокризис отразится на американских потребителях, но увеличит доходы американских нефтедобывающих компаний. Они, в свою очередь, используют доходы для увеличения добычи.
Что ждет экономику США: прогноз
- Прогнозируемо во II квартале (апрель – июнь) ВВП США будет расти быстрее, чем в первом, говорится о 3,5% против 1,9%. Однако довоенные прогнозы ожидали, что этот показатель будет на 0,8% выше.
- Что касается роста инфляции, то после начала вторжения России на территорию Украины она выросла на 1,7% для I квартала (январь – март) и на 1,6% для II квартала. Прогнозируемо к концу 2022 года инфляция должна упасть до 2,4%.
Цены на энергоносители быстро растут, и они могут долго оставаться на высоких уровнях. Но я ожидаю, что через несколько месяцев цены вернутся к предыдущим значениям, так что их влияние будет недолгим. А потребители имеют огромную ликвидность, рост доходов и сбережения, на которые они могут опереться,
– считает экономист Стивен Стэнли.
Почему ЕС угрожает рецессия
Инвестиционный банк Barclays снизил свой прогноз роста ВВП ЕС с 4,1% до 3,5%. JPMorgan также снизил прогноз роста экономики на целый процент и прогнозирует рост ВВП на 3,2%.
Рост цен на сырье и тренд на избежание риска на финансовых рынках — два основных канала распространения глобального стагфляционного шока. Причем Европа оказалась под наибольшим риском,
– считают в Barclays
Что такое рецессия
Рецессия – это фаза экономического цикла, во время которой происходит общее снижение экономической активности. Ее могут вызвать финансовые риски, шок внешней торговли, неблагоприятный шок предложения, пандемия и т.д. Она характеризуется нулевым ростом ВВП или его падением в течение более полугода.
Что будет с экономикой России
- JPMorgan прогнозирует падение ВВП на 12%.
- Институт международных финансов прогнозирует сокращение ВВП на 15% и допускает возможность еще более высокого показателя.
Россия никогда не будет такой, как раньше,
– считает главный экономист ИМФ Робин Брукс.
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