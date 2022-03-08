Экономика США замедлится, а ЕС приблизится к рецессии

Экономисты усугубляют свои прогнозы на фоне полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Они считают, что инфляция в США ускорится, а в ЕС может приблизиться к рецессии.

Падение роста ВВП и высокая инфляция в США

По сравнению с февральскими прогнозами оценка роста ВВП США упала на 0,3% до 3,2%. Однако следует заметить, что американская экономика быстро восстанавливается после штамма омикрон. Что касается роста инфляции, то в 2022 году она теперь ожидается на уровне 4,3%, а раньше ожидалось 3,6% годовых.

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Цены на нефть в США и возможное эмбарго

Одним из решающих факторов эксперты называют цены на нефть и какой они будут иметь эффект на американскую экономику. Напомним, что после вторжения России на территорию Украины, они продолжают расти, обновляя максимум 2008 года.

7 марта цена нефти марки Brent на бирже достигла 139 долларов за баррель.

8 марта по состоянию на 11:04 утра по киевскому времени цена на нефть Brent составляет 126,43 (+2,65%), а WTI – 121,82 (+2,00%).​

Также в Палату представителей Конгресса США внесли на рассмотрение двухпартийный законопроект, предусматривающий запрет импорта российской нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа и угля. Аналитики считают, что полное нефтяное эмбарго России будет означать еще более пессимистический сценарий для экономики США.

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Аналитики прогнозируют, что энергокризис отразится на американских потребителях, но увеличит доходы американских нефтедобывающих компаний. Они, в свою очередь, используют доходы для увеличения добычи.

Что ждет экономику США: прогноз

Прогнозируемо во II квартале (апрель – июнь) ВВП США будет расти быстрее, чем в первом, говорится о 3,5% против 1,9%. Однако довоенные прогнозы ожидали, что этот показатель будет на 0,8% выше.

будет расти быстрее, чем в первом, говорится о 3,5% против 1,9%. Однако довоенные прогнозы ожидали, что этот показатель будет на 0,8% выше. Что касается роста инфляции, то после начала вторжения России на территорию Украины она выросла на 1,7% для I квартала (январь – март) и на 1,6% для II квартала. Прогнозируемо к концу 2022 года инфляция должна упасть до 2,4%.

Цены на энергоносители быстро растут, и они могут долго оставаться на высоких уровнях. Но я ожидаю, что через несколько месяцев цены вернутся к предыдущим значениям, так что их влияние будет недолгим. А потребители имеют огромную ликвидность, рост доходов и сбережения, на которые они могут опереться,

– считает экономист Стивен Стэнли.

Почему ЕС угрожает рецессия

В целом эксперты ожидают, что экономика США продолжит расти. Однако некоторые эксперты менее оптимистичны. Джозеф Лаворгна из Natixis считает, что США находится на пороге стагфляции, а цены на еду и энергоносители могут значительно возрасти.

Инвестиционный банк Barclays снизил свой прогноз роста ВВП ЕС с 4,1% до 3,5%. JPMorgan также снизил прогноз роста экономики на целый процент и прогнозирует рост ВВП на 3,2%.

Рост цен на сырье и тренд на избежание риска на финансовых рынках — два основных канала распространения глобального стагфляционного шока. Причем Европа оказалась под наибольшим риском,

– считают в Barclays

Что такое рецессия

Рецессия – это фаза экономического цикла, во время которой происходит общее снижение экономической активности. Ее могут вызвать финансовые риски, шок внешней торговли, неблагоприятный шок предложения, пандемия и т.д. Она характеризуется нулевым ростом ВВП или его падением в течение более полугода.

Что будет с экономикой России

JPMorgan прогнозирует падение ВВП на 12%.

Институт международных финансов прогнозирует сокращение ВВП на 15% и допускает возможность еще более высокого показателя.

Россия никогда не будет такой, как раньше,

– считает главный экономист ИМФ Робин Брукс.

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