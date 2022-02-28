Экономика России из-за санкций упадет на 20% во II квартале, – JPMorgan

Американский инвестиционный банк JPMorgan прогнозирует, что экономика России упадет уже в следующем квартале на 20% в результате санкций. За первый год их действия – на 3,5%.

Падение российской экономики

"Если эти новые санкции действительно будут имплементированы, влияние на российскую экономику будет серьезным", – сказал Джахангир Азиз из JPMorgan в записке для клиентов.

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На чем держалась российская экономика

Господин Азиз также отметил, что двумя столбами экономики России, даже в условиях замедления роста, увеличения инфляции и высоких процентных ставок, были "прочность" валютных резервов Центробанка России и профицит текущего счета. Однако в настоящее время их нет, что резюмировал представитель JPMorgan.

Прогноз по инфляции

Российский рубль свалился практически на 30%. Больше об этом, читайте здесь.

В JPMorgan прогнозируют, что уровень инфляции в России могу составить 10% годовых с рисками, которые будут сильно перекошены до роста.

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