Падение российской экономики
"Если эти новые санкции действительно будут имплементированы, влияние на российскую экономику будет серьезным", – сказал Джахангир Азиз из JPMorgan в записке для клиентов.
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На чем держалась российская экономика
Господин Азиз также отметил, что двумя столбами экономики России, даже в условиях замедления роста, увеличения инфляции и высоких процентных ставок, были "прочность" валютных резервов Центробанка России и профицит текущего счета. Однако в настоящее время их нет, что резюмировал представитель JPMorgan.
Прогноз по инфляции
В JPMorgan прогнозируют, что уровень инфляции в России могу составить 10% годовых с рисками, которые будут сильно перекошены до роста.
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