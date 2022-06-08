Директор Департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский во время круглого стола Финансовый клуб рассказал о причинах повышения учетной ставки.

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НБУ поднял учетную ставку на прошлой неделе с 1 июня, вернувшись к активной процентной политике для граждан. Лепушинский объяснил, что такое решение направлено на стабилизацию экономического положения в Украине.

Повышение учетной ставки НБУ направлено на защиту гривневых доходов и сбережений граждан Украины от инфляции. Кроме того, такая политика поможет сохранить курсовую стабильность, которая является якорем для экономики и сдерживает инфляцию.

Мы уже перешли к войне на истощение и для того чтобы экономика продержалась в устойчивом состоянии к победе, а желательно и в период восстановления, необходимо минимизировать риски для финансовой стабильности.

– объяснил Владимир Лепушинский.

В НБУ рассказали, что процентные ставки по гривневым инструментам все это время сохранялись на низком уровне, поэтому украинцы не могли оградить свои доходы в гривнах от инфляции – поэтому спросом пользовалась иностранная валюта.

Это давило на международные резервы Украины, ведь для поддержания стабильности официального курса избыточный спрос на межбанковском валютном рынке удовлетворяется за счет резервов,

– рассказали в НБУ.

Чистая продажа валюты с начала полномасштабного вторжения России в Украину увеличилась и увеличивалась по сей день – в марте и апреле продажи в среднем составили 2 миллиарда долларов США в месяц, а в мае – 3,4 миллиарда долларов.

Если бы НБУ вовремя не отреагировал на столь стремительные изменения, резербы бы в дальнейшем иссякали, а Украину мог ожидать новый валютный кризис.

Чтобы это предотвратить, НБУ существенно повысил учетную ставку, то есть стоимость гривневых средств. За этим должно последовать повышение ставок по облигациям правительства и банковским депозитам. Так, граждане смогут защитить свои средства в гривнах и снизить спрос на иностранную валюту. Это в свою очередь сможет стабилизировать курс и защитить резервы страны.

Лепушинский объяснил, что у Национального банка по факту не было выбора и поднял учетную ставку для стабилизации экономики.

Конечно, у этого решения есть свои недостатки, но альтернативы сегодня нет. Рост ставок по ОВГЗ увеличит расходы Министерства финансов. Но в то же время, это увеличит объемы рыночных привлечений государства и уменьшит потребность финансирования со стороны НБУ, а соответственно снизит давление на цены. Поэтому мы надеемся на пересмотр доходности по ОВГЗ,

– отметил Лепушинский.

Когда будет рост ставок по депозитам

Первыми, по прогнозам Лепушинского, на повышение учетной ставки отреагируют ультракороткие депозиты, или же депозиты на 1 – 3 месяца. Он отметил, что в будущем ставка будет снижаться, поэтому чем длиннее будет срок вложения, тем ниже будет процентная ставка по депозиту.

Решение НБУ по учетной ставке позволит сохранить деньги в национальной валюте. Национальный банк будет меньше расходовать международные резервы для поддержания курсовой стабильности, что соответственно повысит устойчивость и всей экономики,

– подытожили в НБУ.

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