Состояние экономики по итогам I полугодия 2021 года

По итогам первых шести месяцев 2021 года ВВП Поднебесной вырос на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. Несмотря на существенный спад экономики в апреле – июне, эксперты считают, что КНР все же сможет достичь целевого показателя ВВП на уровне 6% по итогам года, даже если во втором полугодии экономика значительно замедлится.

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Как выросли розничные продажи КНР

Ключевой показатель потребительских расходов Китая – розничные продажи, которые превысили прогнозы экспертов по итогам первого полугодия 2021 года.

  • По итогам II квартала они выросли на 13,9%.
  • За июнь 2021 года – на 12,1%.

Другие важные показатели

  • Инвестиции в основной капитал выросли на 12,6% за первые шесть месяцев 2021 года.
  • Уровень безработицы в июне 2021 года в городах Китая стабильно составлял 5%.

Как вырастет ВВП по итогам 2021 года

Многие эксперты прогнозируют, что по итогам текущего года ВВП КНР может показать рост в 8% – это выше целевого результата в 6%, который был расценен экономистами как консервативный.

Напомним, что Поднебесная составляет более 15% мирового ВВП и своим подъемом в I квартале Китай смог компенсировать удар мировой экономики после COVID-19.

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Что такое ВВП

ВВП – это внутренний валовой продукт, характеризующий результат производственной деятельности резидентов в пределах экономической территории страны и измеряется совокупной стоимостью товаров и услуг, произведенных ими для конечного использования.