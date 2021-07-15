Состояние экономики по итогам I полугодия 2021 года

По итогам первых шести месяцев 2021 года ВВП Поднебесной вырос на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. Несмотря на существенный спад экономики в апреле – июне, эксперты считают, что КНР все же сможет достичь целевого показателя ВВП на уровне 6% по итогам года, даже если во втором полугодии экономика значительно замедлится.

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Рекордный прыжок в I квартале По итогам I квартала Национальное статистическое бюро Китая прогнозировало, что рост экономики страны может достичь 19%. Также напомним, что ВВП на уровне 18,3% в I квартале – самый большой скачком с тех пор, как Китай начал вести квартальный отчет в 1992 году. До этого рекордным был І квартал 1993 года, когда рост составил 15,3%. Подробнее об этом, читайте в другом материале Экономики 24.

Как выросли розничные продажи КНР

Ключевой показатель потребительских расходов Китая – розничные продажи, которые превысили прогнозы экспертов по итогам первого полугодия 2021 года.

По итогам II квартала они выросли на 13,9%.

За июнь 2021 года – на 12,1%.

Другие важные показатели

Инвестиции в основной капитал выросли на 12,6% за первые шесть месяцев 2021 года.

Уровень безработицы в июне 2021 года в городах Китая стабильно составлял 5%.

Как вырастет ВВП по итогам 2021 года

Многие эксперты прогнозируют, что по итогам текущего года ВВП КНР может показать рост в 8% – это выше целевого результата в 6%, который был расценен экономистами как консервативный.

Напомним, что Поднебесная составляет более 15% мирового ВВП и своим подъемом в I квартале Китай смог компенсировать удар мировой экономики после COVID-19.

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