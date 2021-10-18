Рост валового внутреннего продукта Китая в III квартале замедлился на 3% годовых. Однако несмотря на резкое падение уже второй месяц подряд, эксперты уверены, что страна все же сможет достичь цели в 6% по результатам текущего года.

Экономическое замедление Китая

ВВП в III квартале (июль – сентябрь) замедлился до 4,9% год к году. Напомним, что по результатам II квартала он был на уровне 7,9% годовых. ​Интересно Китай устраивает провокации США: напряжение снова нарастает

Почему экономика Китая "падает"

, что многие эксперты предсказывали замедление ВВП Поднебесной до 5,1% по результатам II квартала.

Рост экономики резко замедлился на фоне нехватки электроэнергии и проблем с цепочкой поставок. Из-за недостатка электроэнергии в Китае власть ввела даже специальные квоты, в результате чего пострадали 44% промышленности Поднебесной.

Также в Пекине пытаются обуздать сектор недвижимости и технологий. Напомним, что китайский застройщик Evergrande задолжал более 300 миллиардов долларов, а 11 октября компания не смогла выполнить свои обязательства перед инвесторами по долларовым облигациям.

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Удастся ли достичь цели в 6% ВВП

Несмотря на замедление роста экономики, которое продолжается уже второй месяц подряд, эксперты все же считают, что экономика Китая в 2021 году сможет достичь цели в 6% и даже превысить ее. Напомним, что такой целевой показатель установило правительство в марте этого года.

После того как статистические искажения, вызванные пандемией, в значительной степени остались в прошлом, ожидается, что темпы роста Китая вернутся к траектории, существовавшей до коронавируса, считают аналитики The Wall Street Journal.

Экономика Китая в 2021 году: коротко

Экономика Китая составляет более 15% мирового ВВП . По их мнению, советника Зеленского Олега Устенко, экономика КНР вытянула более 3% для мировой экономики и, если бы не Поднебесная, то мир скатился бы к куда худшим показателям. Напомним, что мировой ВВП упал 3,3% в 2020 году.

В I квартале 2021 ВВП Китая вырос на 18,3%, что является самым большим скачком экономики страны с 1992 года.

Экономическое восстановление Китая во II квартале существенно замедлился и ВВП составил 7,9% в годовом измерении.

Китай поставил цель экономического роста на уровне 6% к 2021 году после отмены этой цели в прошлом году.

Инвестиционный банковский гигант Goldman Sachs снизил прогноз экономического роста Пекина на 0,4% в 2021 году. Поэтому ВВП вырастет на 7,8% вместо прежних 8,2%.

По данным статистического бюро, за первые девять месяцев года ВВП Китая вырос на 9,8% по сравнению с годом ранее.