Экономика еврозоны начала восстанавливаться: в какой стране ВВП выросло больше всего

Экономика еврозоны начала восстанавливаться, после общего снижения экономической активности, и по результатам II квартала выросла на 2%. Наибольший скачок произошел в экономики Португалии.

Состояние экономики еврозоны

Однако, несмотря на положительный рост во II квартале, экономика еврозоны все еще на 3% ниже за показатели, которые были до начала пандемий в конце 2019 года.

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Как выросла экономика разных стран

Наибольший скачок произошел у экономики Австрии и Португалии. В частности, в последней стране экономика выросла на 4,9%.

Поменьше скачок произошел у экономик Италии и Испании, которые существенно пострадала от пандемии. Поэтому, рост на данном этапе приблизилось к 3%.

В двух крупнейших экономик еврозоны наблюдался более умеренный рост: на 1,5% в Германии и на 0,9% во Франции. Также издание BBC News отмечает, что во Франции рост гостиничного и ресторанного бизнеса составил 29%.

Какие страны входят в еврозону

Стоит отметить, что блок из 19 стран потерпел от так называемой рецессии двойного падения, когда экономика сократилась в предыдущие два квартала.

В еврозону в целом входит 19 стран: Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия.

Согласно Маастрихтским критериям, для вступления в еврозону государственный долг не должен превышать 60% от ВВП на конец финансового года или уверенно приближаться к этому уровню. Однако, согласно аналитике за I квартал, соотношение госдолга к ВВП превысило 100%. В еврозоне он составил 100,5%

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