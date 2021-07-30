Экономика еврозоны начала восстанавливаться: в какой стране ВВП выросло больше всего
Источник:BBC News
Экономика еврозоны начала восстанавливаться, после общего снижения экономической активности, и по результатам II квартала выросла на 2%. Наибольший скачок произошел в экономики Португалии.
Состояние экономики еврозоны
Однако, несмотря на положительный рост во II квартале, экономика еврозоны все еще на 3% ниже за показатели, которые были до начала пандемий в конце 2019 года.
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Как выросла экономика разных стран
Наибольший скачок произошел у экономики Австрии и Португалии. В частности, в последней стране экономика выросла на 4,9%.
Поменьше скачок произошел у экономик Италии и Испании, которые существенно пострадала от пандемии. Поэтому, рост на данном этапе приблизилось к 3%.
В двух крупнейших экономик еврозоны наблюдался более умеренный рост: на 1,5% в Германии и на 0,9% во Франции. Также издание BBC News отмечает, что во Франции рост гостиничного и ресторанного бизнеса составил 29%.Стоит отметить, что блок из 19 стран потерпел от так называемой рецессии двойного падения, когда экономика сократилась в предыдущие два квартала.
Какие страны входят в еврозону
В еврозону в целом входит 19 стран: Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия.
Согласно Маастрихтским критериям, для вступления в еврозону государственный долг не должен превышать 60% от ВВП на конец финансового года или уверенно приближаться к этому уровню. Однако, согласно аналитике за I квартал, соотношение госдолга к ВВП превысило 100%. В еврозоне он составил 100,5%
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