Как сказал советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, этот вопрос вызвал оживленную дискуссию.

Важно Родители будут иметь доступ к счетам детей, – Гетманцев об экономическом паспорте

Сам Устенко настаивал на том, чтобы выплаты смогли получить те дети которые были рождены с начала старта программы, то есть с 1 января 2022 года.

Дискуссия была по этому вопросу жесткая. Но приняли компромиссно – волевое решение, что это (выплаты смогут получить – 24 канал) таки с 1 января 2019 года,

– сказал Устенко.

Он пояснил, что деньги в Фонд будущих поколений начнут поступать только с 2022 года.

"Поэтому 2019 и 2020 годы дополнительно кладутся на плечи этого фонда. К тому же на сумму выплат влияет продолжительность начислений. Получается, что у ребенка, родившегося с 1 января 2022 года, ровно 18 лет до получения своей суммы. А у того, кто родился с 1 января 2019 года, меньше лет для аккумуляции накоплений на личном счету", – пояснил советник президента.

Что известно об экономическом паспорте украинца

1 декабря во время ежегодного обращения к нардепам президент анонсировал внесение законопроекта об экономическом паспорте украинца до 10 декабря. Зарегистрировали документ в парламенте уже 6 декабря. Номер проекта закона – 6394.

В ОП отметили, что внесенный законопроект предусматривает создание Фонда будущих поколений. Активы участников Фонда будут формироваться из взносов с бюджетных средств, поступивших от:

уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых,

инвестиционного дохода от размещения и инвестирования средств участников Фонда.

Государственные взносы будут осуществляться ежегодно на каждого участника фонда до достижения им 18 лет. После достижения гражданином Украины совершеннолетия эти выплаты могут использоваться на:

обучение в учебных заведениях Украины;

на покупку собственного жилья на территории Украины;

перевод средств на собственный счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения или лечения (при достижении 18-летнего возраста).

Что сам Зеленский говорит об экономическом паспорте: смотрите видео