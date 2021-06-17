Завершение экономического кризиса

"Кризис закончился. Экономика в этом году вырастет, уже растет, как мы видим во втором квартале на фоне низкой базы прошлого года", – во время пресбрифинга НБУ отметил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб.

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Также господин Сологуб рассказал об ожиданиях НБУ относительно ситуации с ликвидностью в банковской системе. Регулятор считает, она будет нормальной.

И сворачивания антикризисных мер никаких проблем не несет. Потому что это именно антикризисные меры,

– сказал Сологуб.

Именно поэтому, НБУ сворачивает антикризисные меры, о чем сообщил председатель учреждения Кирилл Шевченко, во время объявления решения по учетной ставке.

Напомним, что сегодня НБУ решило не повышать учетную ставку и оставило ее на уровне 7,5%, несмотря на значительный рост инфляции. Подробные об этом читайте в нашем материале.