Экономический кризис в Украине: когда ждать новую волну и что будет с гривной

До 2030 года Украину ждет стремительный экономический рост, за которым наступит кризис, считает экономический эксперт Михаил Кухар. Во время iForum.ua он рассказал, что украинцам делать, чтобы оказаться в выигрыше.

Что ждет украинцев до 2030 года

Капитализация всех компаний стремительно упадет в течение одного квартала в 3 – 4 раза, считает Кухар. По этому компаниям придется увольнять профессионалов.

Эксперт прогнозирует, что курс гривны к доллару составит 50 гривен. Обратите внимание, что на 23 июня 2021 року НБУ установил курс доллара на уровне 27,30 гривны.

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Так считают лучшие прогнозисты мира – JPMorgan, Deutsche Bank Research, Morgan Stanley и другие. Все абсолютно едины в том, что следующие 8 – 10 лет мы будем жить при цикле супер роста мировой экономики. Спорят только о том, 8 или 10 лет,

– рассказал Повар.

Как действовать и куда инвестировать

! Во время прес брифинга НБУ 17 июня заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб отметил, что в Украине завершился кризис . Что касается состояния экономики, то, по его мнению, она вырастет в 2021 году. Более того, в НБУ считают, что экономика уже растет.

Господин Кухар напомнил, что пиковых значений роста Украина достигла с 2000 по 2008 год.

За эти 8 календарных лет экономика нашей страны выросла в 5 раз в долларах США. Зарплаты в долларах выросли в 4 раза, недвижимость – в 10. И сейчас с нами будут происходить подобные вещи,

– считает эксперт.

Как действовать украинцам, когда начнется цикл роста экономики

Брать кредиты под любые проценты.

Если есть деньги, избавляться от них быстро, потому что они будут терять в цене.

Во что лучше инвестировать

Лучше вкладывать в свой бизнес. Но не забудьте все это продать в 2027 году. Потому что кризис лучше встречать на кэше, подытожил Михаил Кухар.