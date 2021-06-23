Что ждет украинцев до 2030 года

  • Капитализация всех компаний стремительно упадет в течение одного квартала в 3 4 раза, считает Кухар. По этому компаниям придется увольнять профессионалов.
  • Эксперт прогнозирует, что курс гривны к доллару составит 50 гривен. Обратите внимание, что на 23 июня 2021 року НБУ установил курс доллара на уровне 27,30 гривны.

Читайте также Действительно ли в Украине можно взять беспроцентный кредит на авто

Так считают лучшие прогнозисты мира JPMorgan, Deutsche Bank Research, Morgan Stanley и другие. Все абсолютно едины в том, что следующие 8 – 10 лет мы будем жить при цикле супер роста мировой экономики. Спорят только о том, 8 или 10 лет,
рассказал Повар.

Как действовать и куда инвестировать

Господин Кухар напомнил, что пиковых значений роста Украина достигла с 2000 по 2008 год.

За эти 8 календарных лет экономика нашей страны выросла в 5 раз в долларах США. Зарплаты в долларах выросли в 4 раза, недвижимость в 10. И сейчас с нами будут происходить подобные вещи,
считает эксперт.

Как действовать украинцам, когда начнется цикл роста экономики

  • Брать кредиты под любые проценты.
  • Если есть деньги, избавляться от них быстро, потому что они будут терять в цене.

Во что лучше инвестировать 

Лучше вкладывать в свой бизнес. Но не забудьте все это продать в 2027 году. Потому что кризис лучше встречать на кэше, подытожил Михаил Кухар.