Стратегия НБУ
Стратегии будет осуществляться по трем стратегическим направлениям развития:
- Содействие восстановлению и развитию экономики.
- Цифровые финансы как драйвер для цифровизации экономики.
- Институциональное развитие и операционное совершенство Национального банка.
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В свою очередь каждое направление детализируется в 12 стратегических целях. Первые два направления – направлены наружу, на удовлетворение потребностей участников финансовой экосистемы. Институциональное развитие и операционного совершенства призваны улучшить реализацию Миссии и Видения Национального банка через внутреннюю трансформацию и усиление партнерства со стейкхолдерами, рассказали в НБУ.
Новая Стратегия Национального банка как раз отвечает на изменения, которые произошли в мире и Украине. Это дорожная карта, которой мы будем руководствоваться в ближайшие годы для активизации экономического роста в стране и повышения благосостояния ее граждан,
– рассказал глава НБУ Кирил Шевченко.
Цель стратегии
Целью стратегии есть обеспечение дальнейшего реформирования и развития финансового сектора Украины в соответствии с ведущими международными практиками и реализации мероприятий, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС и другими международными договорами Украины.
"Неработающие кредиты"
Председатель НБУ, во время своего обращения, объяснил, что сегодня так называемые "неработающие кредиты" не давят на прибыльность банков и их капитал, ведь уровень резервирования составляет 98%. Однако, дальнейшее сокращение их доли — это вопрос инвестиционной привлекательности банковского сектора, которую нужно повышать.
Доля таких "неработающих кредитов" должна снизиться минимум в четыре раза. Сейчас она составляет 41%, а в НБУ стремятся уменьшить до менее чем 10%.
Снижение отношение налички к ВВП
Что касается доли общих активов госбанков в банковской системе на конец 2024 года, то регулятор прогнозирует, что она будет составлять менее чем 25%. Сейчас доля составляет 55,9%.
Что касается объема чистых банковских кредитов субъектов хозяйствования и физических лиц против ВВП, то согласно презентованной Стратегией, он должен вырасти до 22% к концу 2024 года. Сейчас же этот объем составляет 13,9%.