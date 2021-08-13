Стратегия Китая до 2025 года: власть усилит контроль за регулированием экономики

Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Государственный совет обнародовали экономический план страны до 2025 года, который предусматривает усиление госрегулирования крупных секторов экономики. Фактически новый план является обновленной версией того, что был актуальным до 2020 года.

Экономические планы Китая до 2025 года

Власть будет активно осуществлять надзор в таких сферах экономики, как безопасность, технологии, персональные данные и антимонопольное законодательство. Также предусматривается продление оптимизации бизнес-среды в стране. Бизнес сфера будет сосредоточена на внедрении новых концепций развития, построении новой модели развития, стабильной и справедливой, как отмечается в документе.

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Правительство планирует в течение 2021 – 2025 годов усилить и усовершенствовать антимонопольное законодательство для борьбы с недобросовестной конкуренцией. Поэтому предусматривается отмена различных правил и практик, которые препятствуют добросовестной конкуренции, по мнению правительства. Все это будет способствовать формированию открытой и упорядоченной конкуренции и вообще целостной системы и рынка с высокими стандартами.

Усиление контроля за акциями компаний

Власть Китая хочет усилить контроль за акциями компании, котирующихся на иностранных биржах, передает издание CNBC. Как, например, Alibaba и Baidu, которые котируются на биржах США. Напомним, что компании выпустили акции на гонконгской бирже.

Такие нововведения, по мнению правительства, позволят КНР:

усовершенствовать регулирование трансграничного потока данных;

ограничить мошенничество и манипуляции с ценными бумагами и, как следствие наказать мошенников;

ограничить инсайдерскую торговлю.

Экономика Китая в 2021 году: коротко

Экономика Китая составляет более 15% мирового ВВП. По мнению, советника Зеленского Олега Устенка, экономика КНР вытянула более 3% для мировой экономики и, если бы не Поднебесная, то мир скатился бы к куда худшим показателям. Напомним, что мировой ВВП упал 3,3% в 2020 году.

В I квартале 2021 года ВВП Китая вырос на 18,3%, что является самым большим скачком экономики страны с 1992 года.

Экономическое восстановление Китая во II квартале существенно замедлилось и ВВП составил 7,9% в годовом измерении.

Китай поставил цель экономического роста на уровне 6% к 2021 году после отмены этой цели в прошлом году.

Власти КНР будут проверять источники финансовых поступлений у лиц, которые захотят инвестировать в ценные бумаги компании и контролировать коэффициенты левереджа.