Экономические планы Китая до 2025 года

Власть будет активно осуществлять надзор в таких сферах экономики, как безопасность, технологии, персональные данные и антимонопольное законодательство. Также предусматривается продление оптимизации бизнес-среды в стране. Бизнес сфера будет сосредоточена на внедрении новых концепций развития, построении новой модели развития, стабильной и справедливой, как отмечается в документе.

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Правительство планирует в течение 2021 – 2025 годов усилить и усовершенствовать антимонопольное законодательство для борьбы с недобросовестной конкуренцией. Поэтому предусматривается отмена различных правил и практик, которые препятствуют добросовестной конкуренции, по мнению правительства. Все это будет способствовать формированию открытой и упорядоченной конкуренции и вообще целостной системы и рынка с высокими стандартами.

Усиление контроля за акциями компаний

Власть Китая хочет усилить контроль за акциями компании, котирующихся на иностранных биржах, передает издание CNBC . Как, например, Alibaba и Baidu, которые котируются на биржах США. Напомним, что компании выпустили акции на гонконгской бирже.

Такие нововведения, по мнению правительства, позволят КНР:

усовершенствовать регулирование трансграничного потока данных;

ограничить мошенничество и манипуляции с ценными бумагами и, как следствие наказать мошенников;

ограничить инсайдерскую торговлю.

Власти КНР будут проверять источники финансовых поступлений у лиц, которые захотят инвестировать в ценные бумаги компании и контролировать коэффициенты левереджа.

Экономика Китая в 2021 году: коротко