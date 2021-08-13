Экономические планы Китая до 2025 года
Власть будет активно осуществлять надзор в таких сферах экономики, как безопасность, технологии, персональные данные и антимонопольное законодательство. Также предусматривается продление оптимизации бизнес-среды в стране. Бизнес сфера будет сосредоточена на внедрении новых концепций развития, построении новой модели развития, стабильной и справедливой, как отмечается в документе.
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Правительство планирует в течение 2021 – 2025 годов усилить и усовершенствовать антимонопольное законодательство для борьбы с недобросовестной конкуренцией. Поэтому предусматривается отмена различных правил и практик, которые препятствуют добросовестной конкуренции, по мнению правительства. Все это будет способствовать формированию открытой и упорядоченной конкуренции и вообще целостной системы и рынка с высокими стандартами.
Усиление контроля за акциями компаний
Власть Китая хочет усилить контроль за акциями компании, котирующихся на иностранных биржах, передает издание CNBC. Как, например, Alibaba и Baidu, которые котируются на биржах США. Напомним, что компании выпустили акции на гонконгской бирже.
Такие нововведения, по мнению правительства, позволят КНР:
- усовершенствовать регулирование трансграничного потока данных;
- ограничить мошенничество и манипуляции с ценными бумагами и, как следствие наказать мошенников;
- ограничить инсайдерскую торговлю.
Экономика Китая в 2021 году: коротко
- Экономика Китая составляет более 15% мирового ВВП. По мнению, советника Зеленского Олега Устенка, экономика КНР вытянула более 3% для мировой экономики и, если бы не Поднебесная, то мир скатился бы к куда худшим показателям. Напомним, что мировой ВВП упал 3,3% в 2020 году.
- В I квартале 2021 года ВВП Китая вырос на 18,3%, что является самым большим скачком экономики страны с 1992 года.
- Экономическое восстановление Китая во II квартале существенно замедлилось и ВВП составил 7,9% в годовом измерении.
- Китай поставил цель экономического роста на уровне 6% к 2021 году после отмены этой цели в прошлом году.