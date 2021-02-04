Живя экологически можно не только сделать свой вклад в улучшение мировой экологии, но и сэкономить не малую сумму денег. Как жить экономно с пользой для планеты – далее в материале.

Источник: 24 канал

Выбирая экологический образ жизни, сразу можем выделить несколько приятных для себя плюсов: забота об окружающей среде, собственное здоровье и сбережения бюджета. В общем, способ такого экономной "зеленой" жизни достаточно простой и можно описать, как: заменяй все одноразовое многоразовым.

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Альтернатива бытовой химии

Ни для кого не секрет, что большинство современных моющих средств является вовсе не экологическими, а большая часть из них, после мытья посуды, стирки или генеральной уборки в конечном итоге попадает в почву. Поэтому, выбирая натуральные средства, мы не только помогаем окружающей среде, но и экономим деньги в собственном кошельке.

В среднем моющее средство для посуды в магазине стоит до 30 гривен, тогда как его экологическая альтернатива – сухая горчица около 22 гривен за 200 граммов. Также можно заменить и другие средства, такие как: средство для мытья полов, окон, стирка и тому подобное. Их альтернативой могут стать, например: сода, соль, лимонная кислота и другие натуральные продукты. Таким образом, мы можем сэкономить довольно немалую сумму денег ежемесячно.

Поездки на велосипеде

Передвигаясь по городу на велосипеде вы можете не только сэкономить ежедневные расходы на проезд, но и держать свое тело в спортивной форме. К тому же это отличный способ избежать поездки на работу или учебу в переполненном общественном транспорте, тратя время на долгие пробки.



Поездки на велосипеде экономят время, деньги и бережет природу / Unsplash

Проезд в общественном транспорте в Украине в среднем стоит от 4 до 8 гривен за одну поездку, а если вы делаете еще и несколько пересадок, чтобы добраться до места назначения, то факт значительной экономии на лицо.

Электромобиль

Электромобили не только сейчас на пике популярности, но и в состоянии помочь нам сэкономить на топливе. Если вы не представляете свою жизнь без собственного автомобиля, то почему бы не сделать выбор в сторону электроновинок? К тому же, таким образом, мы можем внести свой вклад в очистку воздуха в собственном городе. Если перейти к расчетам, то имеем следующие данные:

Приблизительная стоимость бензин составляет от 23 до 31 гривны за литр. Тогда как подзарядить электромобиль на протяжении часа будет стоить от 15 до 30 гривен в среднем.

Если считать сколько будет стоить проехать 100 километров на электромобили и на автомобиле, то цифры будут следующими: 1 киловатт в час водителю обходится в около 1,70 – 2 гривны, поэтому 100 километров владельцу станут в 30 гривен. А вот с автомобилем ситуация следующая. Те же 100 километров могут стать в сумму около 100 – 150 гривен.

Конечно, цена и подсчеты весьма относительны, ведь важно учитывать не только погодные условия, но и то, что в каждой области и городе цена на горючее отличается на пару гривен, а также учесть расход топлива различных моделей автомобилей и цену подзарядки, которая тоже может колебаться.

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Экошопер

Заметили ли вы как в последнее время стало модно ходить с экошопером вместо пакета, к тому же это почти ежедневно будет экономить вам деньги. Так мировые модницы давно уже делают свой выбор в сторону шоперов и плетеной авоськи.



Ходить с екошоперамы не только выгодно, но и эстетически / Pexels

Из не экологическими пакетами, которые разлагаются от 30 до 200 лет мы сталкиваемся каждый день, начиная с продуктовых магазинов. Казалось бы, ну что нам та гривна или две которые мы переплачиваем, складывая свою продуктовую корзину в пакет, вместо тканевого шопера. Однако, предлагаем задуматься на несколько минут и посчитать сколько примерно вы ходите каждый месяц в магазин и тратите эти незначительные, казались бы, пару гривен. В результате за месяц может набежать не маленькая сумма, которую вы могли бы сэкономить.

Скидки на напитки и еду

Множество заведений по всей Украине время от времени устраивают акции во время которых можно немало сэкономить, взяв кофе в собственной кружке, или попросив положить еду в свой бокс, вместо стандартного пластикового или бумажного. Так экопотрибитель может получить в заведении или кофейне скидку в размере от 10% до даже 25% процентов.

Многие думают, что бумажные стаканчики с кофе, или контейнеры не вредят нашей окружающей среде, однако это не совсем так. Вы никогда не задумывались как так получается, что обычный картон, или бумага размокает, а эти стаканчики нет? Все просто. Большинство переносных сосудов для кофе представляют собой нечто среднее между пластиком и бумагой, которые переработать невозможно.