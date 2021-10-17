Эффект от "энергетического безвиза" может составить 1,5 миллиарда долларов ежегодно, – Шмигаль
Источник:Денис Шмигаль в фейсбуке
Денис Шмигаль заявил, что экономический эффект от "энергетического безвиза", по подсчетам Всемирного банка, может составлять 1,5 миллиардов долларов ежегодно.
Премьер-министр пояснил, что энергетический безвиз с ЕС – это отделение от энергосистемы с Беларусью и Россией и присоединение к европейской энергосети ENTSO-E.
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Экономический эффект от такого присоединения, по подсчетам Всемирного банка, может составлять 1,5 млрд долларов ежегодно,
– указал глава правительства.
Еще 4 безвиза с Евросоюзом
- "Авиационный безвиз" или соглашение "об открытом небе".
Создает больше конкуренции на рынке авиаперевозок, что будет способствовать удешевлению билетов. Для украинской экономики – это дополнительные стимулы и инвестиции в туризм, инфраструктуру и сферу услуг.
- Другие 3 "безвиза": таможенный, промышленный и цифровой.
И это также миллиарды долларов выигрыша для украинского бизнеса и государства. Именно поэтому европейская интеграция – это и цивилизационный выбор Украины, и практический инструмент развития экономики.Напомним. Украина и Европейский союз 12 октября подписали соглашение о едином авиационном пространстве. От этого выигрывает каждый рядовой украинец.