Эффект от "энергетического безвиза" может составить 1,5 миллиарда долларов ежегодно, – Шмигаль

17 октября 2021 , 16:50
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Денис Шмигаль в фейсбуке

Денис Шмигаль заявил, что экономический эффект от "энергетического безвиза", по подсчетам Всемирного банка, может составлять 1,5 миллиардов долларов ежегодно.

Премьер-министр пояснил, что энергетический безвиз с ЕС – это отделение от энергосистемы с Беларусью и Россией и присоединение к европейской энергосети ENTSO-E.

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Экономический эффект от такого присоединения, по подсчетам Всемирного банка, может составлять 1,5 млрд долларов ежегодно,
 –  указал глава правительства.

Еще 4 безвиза с Евросоюзом

  • "Авиационный безвиз" или соглашение "об открытом небе".

Создает больше конкуренции на рынке авиаперевозок, что будет способствовать удешевлению билетов. Для украинской экономики – это дополнительные стимулы и инвестиции в туризм, инфраструктуру и сферу услуг.

  • Другие 3 "безвиза": таможенный, промышленный и цифровой.

И это также миллиарды долларов выигрыша для украинского бизнеса и государства. Именно поэтому европейская интеграция – это и цивилизационный выбор Украины, и практический инструмент развития экономики.

Напомним. Украина и Европейский союз 12 октября подписали соглашение о едином авиационном пространстве. От этого выигрывает каждый рядовой украинец.
Автор: Олег Васьків