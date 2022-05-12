Япония заморозила активы 2 крупных банков России

Япония продолжает санкционное давление на Россию из-за войны против Украины. Страна заморозила активы двух крупнейших российских банков.

Так под санкции попали крупнейший государственный банк "Сбербанк" и крупнейший частный – "Альфа-банк".

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Кроме того, Япония запретит японским частным лицам и компаниям инвестировать в Россию, если это даст им долю в 10% и больше процентов. Под запрет также попали ссуды со сроком погашения более чем на 1 год.

Японские компании будут уходить из России

В прошлом году Япония инвестировала в Россию 470 миллионов долларов. Запрет на новые инвестиции существенно повлияет на японские компании.

Японские компании, все еще работающие в России, испытывают значительные сложности с логистикой. Поскольку им запрещают привлекать деньги из Японии, ситуация для них ухудшится.

Все эти ограничения приведут к тому, что теперь японским компаниям будет труднее вести бизнес в России и, возможно, заставит их покинуть рынок страны-агрессора.

Прочие санкции Японии

Напомним, что Япония уже ввела ряд санкций против России. Недавно под санкции попал 141 человек – приближенные к Путину олигархи и чиновники непризнанных республик на Донбассе. Активы Путина также заморожены Японией.

Также Япония согласилась на нефтяное эмбарго. Сначала власти страны утверждали, что не могут это сделать так быстро, как планирует ЕС. Но после встречи G7 Япония согласилась.

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