Украина получит 13 миллиардов иен от своего азиатского партнера. Это более 3 миллиардов гривен. Об этом в своем обращении сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает 24 канал.

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Сегодня на заседании правительства оформили договоренности с правительством Японии по привлечению помощи в размере 13 миллиардов иен,

– заявил Шмигаль.

Как используют деньги

Вырученные средства пойдут на финансирование первоочередных потребностей Украины и украинцев в частности. Шмигаль назвал эти деньги льготными.

Напомним, что накануне Минфин подписал соглашение с Канадой о привлечении 500 миллионов канадских долларов (11,7 миллиарда гривен). "Переговоры о помощи ведем на всех уровнях и со всеми, кто может и готов помочь", – заверил премьер.

Санкции Японии против России

Недавно санкционный список Японии пополнили 398 человек и 28 организаций из России, в том числе и дочери Путина.

Япония запретила импорт российских углей и водки и повысила импортную пошлину на ряд других российских товаров.

Также Япония перестала поставлять в Россию как новые, так и подержанные автомобили.

Кроме того, страна выслала российских дипломатов.

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