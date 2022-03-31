Согласно им, доработанный законопроект должен быть представлен на текущей сессии парламента Японии, которая продлится до конца июня.
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Повышение тарифов на российские товары
- Тариф на российского лосося и красную икру вырастет с 3,5% до 5%. Для крабов тариф повысится с 4 до 6%.
- Налог на большинство лесоматериалов увеличится с 4,8% до 8%.
- Ожидается, что более высокие ставки будут действовать до конца марта следующего года.
Тарифы увеличиваются не на всю российскую продукцию
Закон не коснется сжиженного природного газа, угля, сырой нефти и палладий, поскольку они не облагаются пошлиной. Япония также предпримет экстренные меры для обеспечения стабильной поставки стратегических материалов, в которых она в значительной степени зависит от России, поскольку введенные санкции против России нарушают поставки.
В Японии определили ключевые товары, обеспечение поставки которых требует принятия экстренных мер. Это нефть, энергетический и коксующийся уголь, палладий, используемый как автокатализатор, и ферросплавы, используемые при производстве стали.
Какие санкции ввела Япония против России
- Запрет экспорта золота, дорогих автомобилей, ювелирных изделий, косметики, алкоголя, высокотехнологичных товаров и тому подобное.
- Япония заблокировала активы более 100 российских физических лиц и компаний.
- Сейчас обсуждается вопрос введения ограничений для россиян на японских криптобиржах.