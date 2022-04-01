Япония не может похвастаться богатством ресурсов. Поэтому ей приходится буквально балансировать между потребностью в ископаемом топливе и оставаться при этом жесткой в ​​плане санкций против России.

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Япония стремится к энергетической независимости от России

Несмотря на это решение, Япония "продолжит прилагать усилия для снижения нашей энергетической зависимости от России", отметил Кисида.

Заметим, что Россия обеспечивает более 8% потребности Японии в газе. Также страна зависит от импорта ископаемого топлива. В том числе и потому, что многие ее реакторы были выключены после аварии на Фукусиме в 2011 году.

Напомним, нефтяной гигант Shell заявил, что продаст свою долю в 27,5% в проекте "Сахалин-2" на Дальнем Востоке. На это решение компания пошла после вторжения России на территорию Украины.

12,5% акций проекта принадлежат японской компании Mitsui, а еще 10% акций владеет компания Mitsubishi. Остальные же 50% подконтрольны российскому "Газпрому".