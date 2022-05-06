Япония не готова сразу отказаться от российской нефти

Япония следует многим санкциям, которые ЕС вводит против России. Тем не менее, страна не готова немедленно присоединиться к нефтяному эмбарго, которое ЕС в ближайшее время может ввести.

Об этом заявил министр экономики Японии Коичи Хагиуда. По его словам, Япония столкнется с "трудностями", если быстро прекратит импорт российской нефти.

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Учитывая, что Япония имеет ограниченные ресурсы, мы предстанем перед трудностями, чтобы немедленно идти в ногу с другими странами.

– сказал Хагиуда.

На этой неделе США будут обсуждать дальнейшие санкции против России с лидерами стран G7, среди которых Япония. Последняя опасается давления со стороны своих партнеров по поводу нефтяного эмбарго.

Япония хочет заменить российский газ

Однако Япония таки ищет замену российским энергоносителям. Так, японский министр обратился к США с просьбой увеличить добычу сжиженного природного газа (СПГ), чтобы помочь Японии снизить ее энергетическую зависимость от России.

Правда, Япония далеко не так зависима от России как Европа:

российский импорт нефти составил 4% от общего импорта нефти Японией за последний финансовый год до марта.

импорт природного газа из России составил 9% от всего импорта;

а импорт российского угля – 11%.

Япония будет поддерживать японские компании, реализующие проекты СПГ в Соединенных Штатах. Те получат государственное финансирование.

Что известно о нефтяном эмбарго

В ближайшие дни Евросоюз может принять 6-й пакет санкций против России из-за ее нападения на Украину. Этот пакет может включать в себя нефтяное эмбарго:

страны ЕС должны отказаться от нефти в течение 6 месяцев;

а от нефтепродуктов – до конца 2022 года.

Однако это нефтяное эмбарго может иметь исключения. Венгрия и Словакия, для которых значительная доля импорта нефти уходит именно из страны-агрессора, выступают против эмбарго. Чтобы принять нефтяное эмбарго, все страны ЕС должны отдать голос "за".

Европейский Союз рассматривает возможность сделать исключение для Венгрии и Словакии так, чтобы они и дальше могли покупать российскую нефть.

Отметим, что кроме нефтяного эмбарго, 6 пакет санкций будет включать отключение "Сбербанка" и еще 2 банка от системы SWIFT.

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