Однако сначала Япония обеспечит достаточное количество газа для собственных внутренних нужд. Японское правительство обратится к компаниям, которые поставляют сжиженный природный газ.
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Япония готова поставлять газ в Европу
Сейчас в Японии обсуждают возможный объем и сроки, за которые газ будут перенаправлять в Европу, в случае полномасштабной агрессии России против Украины.
При этом представители энергетического сектора Японии убеждены, что обеспечить излишки газа в феврале будет сложно из-за возможности резкого роста спроса со стороны населения.
Как наступление России повлияет на ситуацию с газом
- Существуют предположения, что в случае нападения России удары могут нанести по системе газоснабжения Украины и транзитным трубопроводам.
- В таком случае возможность обеспечивать газом население и важные инфраструктурные объекты сохранится в течение 5 – 7 дней.
- При этом одной из основных сдерживающих санкций против России сейчас рассматривается блокирование работы газопровода "Северный поток-2". Его отключения требуют в США, однако в Евросоюзе еще не пришли к общему согласию в этом вопросе.