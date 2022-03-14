Санкции на криптобиржах Японии
На соблюдении санкций правительство Японии настояло после заявления кран G7 11 марта 2022 года. В заявлении G7 говорится, что западные страны "установят расходы российских деятелей, использующих цифровые активы для увеличения и передачи своего богатства".
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Новые указания Минфина США касательно криптобирж
Также 11 марта Минфин США обнародовал новые указания. Согласно им, американские криптовалютные фирмы не должны участвовать в транзакциях с подсанкционными лицами, сообщает Reuters, ссылаясь на совместное заявление органа финансового надзора (FSA) и Минфина США.
Япония усилит меры против перевода средств с использованием криптоактивов, что нарушает введенные санкции,
– говорится в совместном заявлении.
Наказание за несоблюдение санкций
За несанкционированные платежи лицам, находящимся под санкциями, в том числе через криптоактивы, грозит до трех лет заключения или штраф в размере 1 миллиона иен, что составляет почти 8,5 тысячи долларов, заявили в FSA.
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