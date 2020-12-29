Показатели бюджета-2021 сбалансированы и реалистичны, следовательно, украинцы могут быть уверенными, что средств на выплату пенсий, зарплат и субсидий будет хватать. В то же время для ФОП с декабря выплачиваются компенсации.

Более того – зимний локдаун будет значительно отличаться от жесткого карантина, который власти вводили весной. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в комментарии ТСН.

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Речь идет об определенных ограничениях для некоторых видов бизнеса, (во время локдауна – 24 канал) КВЭДы которых четко зафиксированы и по которым происходит компенсация. С середины декабря идет компенсация ФОП, субъектам малого бизнеса, у которого есть наемные работники. Государство подготовило компенсационный пакет, чтобы смягчить последствия локдауна для отраслей, подвергающихся ограничениям,

– заверил он.

По словам Марченко, на I квартал и до конца года чиновники сформировали роспись, каким образом будут выполнять расходы, какие источники доходов будут нужны, какие заимствования будут делаться.

То есть, не вижу рисков любого негативного сценария. Более того, скажу, что у нас достаточно оптимистичное видение перспектив экономического развития в следующем году,

– добавил он.

Также министр отметил, что Украина сделает все необходимое для получения транша МВФ.

"По средствам Всемирного банка имеем предпосылки – это три законопроекта о земле, которые сейчас в ВР. В отношении макрофина там также есть определенные предпосылки. Мы их выполним и получим деньги", – подытожил он.

Обратите внимание! С 8 по 24 января в Украине введут локдаун. В этот период будут действовать жесткие ограничения.

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Локдаун в Украине / Инфографика 24 канала