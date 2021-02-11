С 1 января в Украине выросла стоимость голубого топлива. За это Кабмин был вынужден фактически отказаться от свободного рынка газа, и начать вручную регулировать цену, установив ее на уровне 6,99. Впрочем, эта предельная стоимость начала действовать только с февраля.

Поэтому в январских платежках стоимость газа, в зависимости от поставщика, может быть больше. Также от цены на газ зависит и стоимость отопления и горячей воды.

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Кроме того, с января правительство отменило льготную цену на электроэнергию.

Люди возмущены завышенными тарифами

Харьковчанка Людмила рассказала, что по новым расценкам, за свет она оплатила 300 гривен, хотя ранее эта сумма составляла около 100.

Жительница Чернигова Ольга пожаловалась, что в январской платежке за газ получила сумму в 2,5 тысячи гривен. Поэтому в целом за все коммунальные услуги женщина должна заплатить 3 100 гривен.

Эксперты пояснили, рост цены на газ зимой был прогнозируем. Однако украинцы имели возможность выбрать поставщика газа, который бы предлагал лучшую цену и подписать контракт на поставку голубого топлива на год вперед по фиксированной цене. Поэтому не переживать о росте стоимости газа зимой. Однако большинство людей этим пренебрегли.

Никто не мешал каждому украинцу еще летом купить газ у "Нафтогаза" по летней цене, и законтрактовать ее на весь год. Чтобы не переживать, какая цена будет зимой,

– отметил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

По его словам, никто не мешал украинцам переходить от облгазов Фирташа-Левочкина к "Нафтогазу". Но никто ничего не делал, потому что полагались фактически на государство.

Некоторым украинцам компенсируется повышение тарифов за счет субсидий

Части украинцев повышение цены на коммуналку компенсируется за счет субсидий. Таких сейчас – 3 миллиона. Другим, кто получит неподъемные платежки, власти обещают не начислять штрафы за долги.

"По инициативе власти было предусмотрено, что во время карантина таких вещей не должно быть. Если будет задолженность, то не будут дополнительно накапливаться штрафы и пеня", – пояснил нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук.

Обратите внимание Украинцев не будут штрафовать за несвоевременную уплату коммуналки в январе, – Шмигаль

Регулирование цен на газ продлится также до конца отопительного сезона, или же пока в Украине не завершится карантин.

В то же время на днях Кабинет министров и местные власти подписали меморандум, в котором обязались не повышать тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона.

Справка. Ранее Владимир Зеленский заверил, что тарифы на тепло и горячую воду в Украине не вырастут. Президент отметил невозможность устанавливать цену на газ большую, чем 6,99 гривны за кубометр.