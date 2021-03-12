В Украине в январе 2021 года начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии выросли на 10% по сравнению с декабрем 2020 года. В частности, общая сумма этих выплат за январь составила 30,8 миллиарда гривен.

По данным Госстата, в конце декабря 2020 года задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги составила 81 миллиард гривен. Этот показатель на 7,4 миллиарда гривен больше, чем в ноябре.

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В то же время по состоянию на 31 января 2021 года граждане имели такую задолженность:

поставки и распределение газа – 34,4 миллиарда гривен;

поставки тепловой энергии и горячей воды – 26,6 миллиарда гривен;

поставка и распределение электроэнергии – 7,7 миллиарда гривен;

вывоз бытовых отходов – 1,1 миллиарда гривен;

централизованное водоснабжение и водоотведение – 5,9 миллиарда гривен;

управление многоквартирным домом – 5,3 миллиарда гривен.

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Обратите внимание! Верховная Рада отдала на доработку законопроект, согласно которому украинцы смогут рассчитывать на компенсацию из-за неправильно начисленной стоимости коммунальных услуг. В частности, потребители смогут получить компенсацию в десятикратном размере.