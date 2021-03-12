В январе 2021 года начисления украинцев за коммунальные услуги значительно выросли
В Украине в январе 2021 года начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии выросли на 10% по сравнению с декабрем 2020 года. В частности, общая сумма этих выплат за январь составила 30,8 миллиарда гривен.
Источник:Государственная служба статистики
По данным Госстата, в конце декабря 2020 года задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги составила 81 миллиард гривен. Этот показатель на 7,4 миллиарда гривен больше, чем в ноябре.
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В то же время по состоянию на 31 января 2021 года граждане имели такую задолженность:
- поставки и распределение газа – 34,4 миллиарда гривен;
- поставки тепловой энергии и горячей воды – 26,6 миллиарда гривен;
- поставка и распределение электроэнергии – 7,7 миллиарда гривен;
- вывоз бытовых отходов – 1,1 миллиарда гривен;
- централизованное водоснабжение и водоотведение – 5,9 миллиарда гривен;
- управление многоквартирным домом – 5,3 миллиарда гривен.
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