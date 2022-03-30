Как украинцам бесплатно открыть счет в ЕС

Финансовая платформа Genome решила упразднить проценты за пользование для украинцев. Они могут онлайн открыть европейский счет и получать деньги и переводы на территории ЕС.

Genome отменяет проценты для украинцев

Более 2 миллионов украинцев были вынуждены уехать из Украины в ЕС из-за полномасштабного вторжения России. Электронная финансовая платформа Genome решила поддержать их, предоставив возможность:

быстро открывать счета IBAN в евро,

получать платежи и переводы из банков, работающих в юрисдикции ЕС,

платить онлайн и делать SEPA-трансферы.

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Все граждане Украины получат возможность бесплатно открыть и обслуживать свой счет, а также делать переводы в течение 6 месяцев с момента открытия,

– говорится в сообщении Genome.

В компании также добавили, что все пользователи получают виртуальную дебетовую карту, а по желанию смогут заказать физическую карту с доставкой в ​​регионы Европейской экономической зоны. Больше информации можно найти, перейдя по ссылке.

Валюты в которых можно хранить деньги на счетах

Владельцы счетов, открывшие их с помощью финансовой платформы Genome, могут хранить деньги в трех валютах:

евро (EUR),

британский фунт (GBP),

американский доллар (USD).

"Мне тяжело смотреть на эту ужасную войну. Мы осуждаем вторжение РФ в Украину и молимся за то, чтобы этот ужас прекратился как можно скорее. Как компания, работающая в сфере финансов, мы отдаем себе отчет в сложностях, с которыми сейчас сталкиваются украинцы, и это меньше, что мы можем сделать для них", – говорит Даумантас Бараускас, CEO Genome.

Что известно о Genome Genome – это электронная финансовая платформа, лицензированная и управляемая центробанком Литвы. Клиенты Genome могут открывать европейские счета для того, чтобы принимать и отправлять личные и деловые переводы в пределах ЕС, создавать счета для мерчантов, получать зарплату от европейских банков, обрабатывать платежи, выпускать карты (физические и виртуальные), оплачивать коммунальные услуги и хранить деньги в трех валют.

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