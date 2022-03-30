Израиль и Турция обсуждают строительство газопровода как альтернативу для Европы

От Турции могут провести газопровод до израильского месторождения. Для Европы это станет альтернативой российскому газу.

На самом деле, эта идея возникла еще много лет назад. Она состоит в том, чтобы построить подводный трубопровод из Турции в крупнейшее морское месторождение природного газа Израиля "Левиафан". Газ будет поступать в Турцию и южноевропейские страны.

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Возрождение идеи

Из-за вторжения России в Украину идея снова появилась на повестке дня. Соответствующие переговоры уже начались между странами.

Недавно произошло сближение с Израилем, и мы хотим, чтобы его газ проходил через Турцию на пути в Европу. Израиль положительно смотрит на это, были проведены некоторые переговоры, и есть желание это сделать.

– сказал турецкий чиновник.

Уже в ближайшие месяцы могут быть приняты "конкретные решения" по предложенному маршруту газопровода. Длина трубопровода составит 500 – 550 километров и будет стоить до 1,5 миллиарда долларов.

Что известно о месторождении "Левиафан"

Оно снабжает газом Израиль, Иорданию и Египет. Его владельцы – Chevron и израильские фирмы NewMed Energy и Ratio Oil – планируют увеличить производство с 12 до 21 млрд кубометров в год. Для сравнения, в прошлом году ЕС импортировал 155 млрд кубометров российского газа, что покрывает около 40% его потребления.

Турция – не единственный вариант поставлять в Европу газ с месторождения "Левиафан". Уже предложены другие два варианта: через существующие заводы сжиженного газа (СПГ) в Египте или запланированный плавучий СПГ-объект.

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