Об этом в программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр на 24 канале рассказал председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он отметил, что "антиолигархические" законы являются важным элементом этого большого процесса.

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Почему Израиль является примером для Украины

По словам Гетманцева, Израиль – страна, которая воюет и сама себя сделала путем взвешенной проактивной государственной политики, а не уменьшением налогообложения. То есть там помогали тем предприятиям, которые нуждались в развитии.

Когда компании уже становились мощными, Израиль облагал их дополнительными налогами. Гетманцев рассказал, что министр финансов страны имел записную книжку, в которой вел результаты почти каждого крупного предприятия на территории Израиля.

Мы можем говорить о некоторых странах в мире, которые являются примером для Украины. Например, Израиль,

– подчеркнул нардеп.

Как отметил Гетманцев, в Израиле "выкохали" свою экономику, ведь отношение к ней там проактивное.

Справка. Со времени своего основания, Израиль – открыта для инвестиций страна. Ее товарооборот составляет 110 миллиардов долларов.

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Интервью с Даниилом Гетманцевым: смотрите видео