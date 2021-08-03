Измены нет, – в "Слуге народа" говорят, что Украина получит новый транш МВФ без обязательств

Международный валютный фонд выделит 2,7 миллиарда долларов для Украины. Даниил Гетманцев прокомментировал новый транш и заявил, что эти деньги страна получит не в рамках программы stand by.

Нардеп от "Слуг народа" также добавил, что эти средства помогут Украине "в сложный период". Он заверил, что деньги получат все члены МВФ.

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В Международном валютном фонде рассказали, что деньги выделили из резервных активов.

Измены нет. Эту сумму мы получаем вне программы stand by. Без каких-либо встречных обязательств,

– рассказал Гетманцев.

Он также добавил, что предоставление Украине 2,7 миллиарда не является ни изменой, ни победой.

"Деньги пропорционально участию в МВФ получают все члены МВФ. Хотя, да, конечно эти деньги значительно помогут нам в сложный период", – дополнил нардеп от "Слуг народа".

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