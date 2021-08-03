Измены нет, – в "Слуге народа" говорят, что Украина получит новый транш МВФ без обязательств
Источник:телеграм Данилла Гетманцева
Международный валютный фонд выделит 2,7 миллиарда долларов для Украины. Даниил Гетманцев прокомментировал новый транш и заявил, что эти деньги страна получит не в рамках программы stand by.
Нардеп от "Слуг народа" также добавил, что эти средства помогут Украине "в сложный период". Он заверил, что деньги получат все члены МВФ.
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"Слуги народа" рассказали о новом транше МВФ
В Международном валютном фонде рассказали, что деньги выделили из резервных активов.
Измены нет. Эту сумму мы получаем вне программы stand by. Без каких-либо встречных обязательств,
– рассказал Гетманцев.
Он также добавил, что предоставление Украине 2,7 миллиарда не является ни изменой, ни победой.
"Деньги пропорционально участию в МВФ получают все члены МВФ. Хотя, да, конечно эти деньги значительно помогут нам в сложный период", – дополнил нардеп от "Слуг народа".Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все обязательства перед МВФ и готова к получению очередного транша. Кстати, в июне 2020 года МВФ утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины, стоимостью около 5 миллиардов долларов. 2,1 миллиарда долларов первого транша выделили сразу.
Транш МВФ: последние новости
- 2 августа руководство МВФ утвердило выделение из резервных активов 650 миллиардов долларов. Среди них 2,7 миллиарда – пойдут в Украину.
- Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкевич сообщил, что эти деньги Украина получит бесплатно и безусловно. Решение вступит в силу 23 августа.
- Перед тем 29 июля Владимир Зеленский провел переговоры с председателем МВФ. Они говорили о реформах. В МВФ отметили, что их структурные маяки – законопроекты об усилении корпоративного управления в банках и о Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей.