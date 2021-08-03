Нардеп от "Слуг народа" также добавил, что эти средства помогут Украине "в сложный период". Он заверил, что деньги получат все члены МВФ.

К теме Подарок ко Дню Независимости: МВФ окончательно утвердил 2,7 миллиарда для Украины

"Слуги народа" рассказали о новом транше МВФ

В Международном валютном фонде рассказали, что деньги выделили из резервных активов.

Измены нет. Эту сумму мы получаем вне программы stand by. Без каких-либо встречных обязательств,

– рассказал Гетманцев.

Он также добавил, что предоставление Украине 2,7 миллиарда не является ни изменой, ни победой.

"Деньги пропорционально участию в МВФ получают все члены МВФ. Хотя, да, конечно эти деньги значительно помогут нам в сложный период", – дополнил нардеп от "Слуг народа".

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все обязательства перед МВФ и готова к получению очередного транша. Кстати, в июне 2020 года МВФ утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины, стоимостью около 5 миллиардов долларов. 2,1 миллиарда долларов первого транша выделили сразу.

Транш МВФ: последние новости