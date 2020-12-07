Министр экономики Игорь Петрашко прогнозирует, что в первом квартале 2021 года падение ВВП будет на уровне 3%. Впрочем, в дальнейшем в течение года ситуация будет улучшаться.

Восстановление экономического роста должно начаться в апреле, сообщил министр развития экономики Игорь Петрашко во время конференции Ukrainian Investment Roadshow, сообщает 24 канал.

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Игорь Петрашко подчеркнул, что Минэкономики заложило в макропрогнозе ожидания, что в 2021 году ВВП Украины в целом вырастет на 4,6%. Таким образом правительство надеется на скорое окончание пандемии и кризиса в следующем году.

Очевидно, что пандемия не закончится в этом году, как мы ожидали раньше. Это повлияет на экономическую ситуацию,

– подчеркнул министр развития экономики.

Прогноз по падению ВВП Украины: