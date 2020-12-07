В Минэкономики спрогнозировали падение ВВП в начале 2021 года
Министр экономики Игорь Петрашко прогнозирует, что в первом квартале 2021 года падение ВВП будет на уровне 3%. Впрочем, в дальнейшем в течение года ситуация будет улучшаться.
Восстановление экономического роста должно начаться в апреле, сообщил министр развития экономики Игорь Петрашко во время конференции Ukrainian Investment Roadshow, сообщает 24 канал.
Интересно Последствия локдауна 2.0 для экономики Украины: что будет с ВВП, бюджетом и бизнесом
Игорь Петрашко подчеркнул, что Минэкономики заложило в макропрогнозе ожидания, что в 2021 году ВВП Украины в целом вырастет на 4,6%. Таким образом правительство надеется на скорое окончание пандемии и кризиса в следующем году.
Очевидно, что пандемия не закончится в этом году, как мы ожидали раньше. Это повлияет на экономическую ситуацию,
– подчеркнул министр развития экономики.
Прогноз по падению ВВП Украины:
- В 2019 году ВВП Украины составил 3 триллиона 974 миллиарда гривен. Это было на 3,2% больше, чем в 2018 году.
- Сперва в прогноз на 2020 год закладывали прогноз роста ВВП на 3,7% – 4 триллиона 121 миллиард. Впрочем, это было до пандемии и мирового кризиса.
- Сейчас по итогам 2020 года прогнозируют сокращение ВВП на 5,5% – до 3 триллионов 756 миллиардов.
- Если даже в 2021 году прогноз роста на 4,6% все же оправдается, то Украина все равно не сможет впервые в истории переступить черту в 4 триллиона. ВВП почти вернется к показателю 2019 года – 3 триллиона 929 миллиардов.
Поделиться новостью