Как изменить способ получения пенсии: инструкция от ПФУ

Как подать заявление

Заявление об изменении способа выплаты пенсии подается пенсионером лично в орган Пенсионного фонда Украины или в электронной форме через веб-портал электронных услуг portal.pfu.gov.ua.

зайти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП); в разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать подраздел "Внесение изменений в пенсионное дело"; выбрать вкладку "Заявление на изменение способа выплаты пенсии", заполнить все обязательные поля и прикрепить скан-копии: паспорта, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, реквизитов, предоставленных банком (в случае выбора выплаты через банк).

Затем заявление со скан-копиями документов необходимо подписать с помощью КЭП и отправить в Пенсионный фонд Украины.

Какой способ оплаты выбирали украинцы в июне

С 1 июля в Украине растет размер прожиточного минимума, а соответственно, возрастут и пенсионные выплаты для населения. Следовательно, минимальная пенсия вырастет на 93 гривны – с 1 934 до 2 027 гривен. Больше об этом читайте здесь.

В ПФУ ранее рассказывали, что в июне было направлено 12,0 миллиарда гривен – на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 39,2 миллиарда гривен – через уполномоченные банки.

В общей сложности на пенсионные выплаты в июне было направлено 51,2 миллиарда гривен, что больше, чем в мае (48,7 миллиарда гривен).