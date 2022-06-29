Как изменить способ получения пенсии: инструкция от ПФУ

29 июня 2022 , 10:58
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Источник:

Пенсионный фонд Украины

Пенсионеры сами могут выбрать, как будут поступать денежные выплаты – через банк или почту. В Пенсионном фонде напомнили пошаговую инструкцию, как изменить способ получения пенсии.

Как изменить способ получения пенсии

Чтобы изменить способ получения выплат, пенсионеру необходимо подать соответствующее заявление. В ПФУ напомнили, что согласно закону пенсия в Украине выплачивается ежемесячно через отделение АО "Укрпочта" или через банк.

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Как подать заявление

Заявление об изменении способа выплаты пенсии подается пенсионером лично в орган Пенсионного фонда Украины или в электронной форме через веб-портал электронных услуг portal.pfu.gov.ua.

Как подать заявление с помощью вебпортала

  1. зайти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  2. в разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать подраздел "Внесение изменений в пенсионное дело";
  3. выбрать вкладку "Заявление на изменение способа выплаты пенсии", заполнить все обязательные поля и прикрепить скан-копии: паспорта, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, реквизитов, предоставленных банком (в случае выбора выплаты через банк).

Затем заявление со скан-копиями документов необходимо подписать с помощью КЭП и отправить в Пенсионный фонд Украины.

Напомним! С 1 июля в Украине растет размер прожиточного минимума, а соответственно, возрастут и пенсионные выплаты для населения. Следовательно, минимальная пенсия вырастет на 93 гривны – с 1 934 до 2 027 гривен. Больше об этом читайте здесь.

Какой способ оплаты выбирали украинцы в июне

В ПФУ ранее рассказывали, что в июне было направлено 12,0 миллиарда гривен – на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 39,2 миллиарда гривен – через уполномоченные банки.

В общей сложности на пенсионные выплаты в июне было направлено 51,2 миллиарда гривен, что больше, чем в мае (48,7 миллиарда гривен).

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Автор: Дар'я Вереньова