Как изменить способ получения пенсии
Чтобы изменить способ получения выплат, пенсионеру необходимо подать соответствующее заявление. В ПФУ напомнили, что согласно закону пенсия в Украине выплачивается ежемесячно через отделение АО "Укрпочта" или через банк.
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Как подать заявление
Как подать заявление с помощью вебпортала
- зайти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
- в разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать подраздел "Внесение изменений в пенсионное дело";
- выбрать вкладку "Заявление на изменение способа выплаты пенсии", заполнить все обязательные поля и прикрепить скан-копии: паспорта, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, реквизитов, предоставленных банком (в случае выбора выплаты через банк).
Затем заявление со скан-копиями документов необходимо подписать с помощью КЭП и отправить в Пенсионный фонд Украины.
Какой способ оплаты выбирали украинцы в июне
В ПФУ ранее рассказывали, что в июне было направлено 12,0 миллиарда гривен – на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 39,2 миллиарда гривен – через уполномоченные банки.
В общей сложности на пенсионные выплаты в июне было направлено 51,2 миллиарда гривен, что больше, чем в мае (48,7 миллиарда гривен).