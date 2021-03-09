Больше с ЕС, меньше с постсоветскими странами: как изменился объем торговли Украины
Объем внешней торговли товарами в январе – феврале 2021 года составил более 17,53 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года Украина расширила сотрудничество со странами Европейского Союза, зато уменьшила с государствами СНГ.
Источник:Государственная таможенная служба
По сравнению с первыми двумя месяцами 2020 года объем торговли вырос на 4% больше (было 16,8 миллиарда долларов).
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Объемы торговли Украины с миром
По данным таможенной статистики, за январь – февраль 2021 года
- экспорт товаров из Украины составил 8,47 миллиарда долларов, что на 4% больше, чем в 2020 году;
- импорт также вырос на 4% – до 9,09 миллиарда долларов;
- отрицательное сальдо зафиксировали на уровне 613 миллионов долларов (в 2020 году – 587 миллионов долларов).
Сотрудничество с ЕС и СНГ
- объем торговли со странами ЕС вырос на 7% – до 7,09 миллиарда долларов. Доля ЕС составила 41% в экспорте (3,45 миллиарда долларов), в импорте – 40% (3,64 миллиарда долларов);
- объем торговли со странами СНГ снизился на 2% – до 2,29 миллиарда долларов.
Объемы внешней торговли Украины / Данные Государственной таможенной службы
Детали торговли по отраслям
- экспорт продуктов за январь – февраль 2021 года составил 3,36 миллиарда долларов, что на 10% меньше по сравнению с 2020;
- экспорт металлов вырос на 9% до 1,75 миллиарда долларов;
- импорт топливно-энергетических товаров вырос на 13% до 1,86 миллиарда долларов.
Объемы внешней торговли Украины по отраслям / Данные Государственной таможенной службы
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