Объем внешней торговли товарами в январе – феврале 2021 года составил более 17,53 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года Украина расширила сотрудничество со странами Европейского Союза, зато уменьшила с государствами СНГ.

По сравнению с первыми двумя месяцами 2020 года объем торговли вырос на 4% больше (было 16,8 миллиарда долларов). Читайте также Россия – вторая: крупнейшие торговые партнеры Украины в 2020 году Объемы торговли Украины с миром По данным таможенной статистики, за январь – февраль 2021 года экспорт товаров из Украины составил 8,47 миллиарда долларов, что на 4% больше, чем в 2020 году;

из Украины составил 8,47 миллиарда долларов, что на 4% больше, чем в 2020 году; импорт также вырос на 4% – до 9,09 миллиарда долларов;

также вырос на 4% – до 9,09 миллиарда долларов; отрицательное сальдо зафиксировали на уровне 613 миллионов долларов (в 2020 году – 587 миллионов долларов). Сотрудничество с ЕС и СНГ объем торговли со странами ЕС вырос на 7% – до 7,09 миллиарда долларов. Доля ЕС составила 41% в экспорте (3,45 миллиарда долларов), в импорте – 40% (3,64 миллиарда долларов);

вырос на 7% – до 7,09 миллиарда долларов. Доля ЕС составила 41% в экспорте (3,45 миллиарда долларов), в импорте – 40% (3,64 миллиарда долларов); объем торговли со странами СНГ снизился на 2% – до 2,29 миллиарда долларов.

Объемы внешней торговли Украины / Данные Государственной таможенной службы Детали торговли по отраслям экспорт продуктов за январь – февраль 2021 года составил 3,36 миллиарда долларов, что на 10% меньше по сравнению с 2020;

за январь – февраль 2021 года составил 3,36 миллиарда долларов, что на 10% меньше по сравнению с 2020; экспорт металлов вырос на 9% до 1,75 миллиарда долларов;

вырос на 9% до 1,75 миллиарда долларов; импорт топливно-энергетических товаров вырос на 13% до 1,86 миллиарда долларов.

Объемы внешней торговли Украины по отраслям / Данные Государственной таможенной службы Обратите внимание! По информации Госстата, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2020 году составило 255,5 миллиона долларов. Это в 14 раз меньше, чем в 2019 году (было 689,1 миллиона долларов).