Как изменилась стоимость социально значимых товаров за неделю: данные Минэкономики
Источник:Министерство экономики Украины
В Министерстве экономики промониторили, как изменилась стоимость продуктов первой необходимости с 24 января по 28 января 2022 года. Существеннее всего подорожали овощи, лекарства и бензин.
Как изменились цены за неделю
Согласно данным мониторинга Минэкономики, наиболее выросли цены на такие продукты:
- ржаной и ржано-пшеничный хлеб – на 1,1% до 25,23 гривны за килограмм,
- капуста белокочанная – на 2,8% до 20,31 гривны за килограмм,
- лук репчатый – на 1,8% 14,68 гривны за килограмм,
- морковь – на 3,5% до 15,35 гривны за килограмм.
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Какие продукты подешевели
Следует отметить, что не все цены выросли и Минэкономики за неделю зафиксировало удешевление на одну из категорий товаров первой необходимости. Так, куриные яйца категории С1 с 24 января по 28 января 2022 года подешевели на 5,7% до 31,73 гривны за десяток.
Как изменились в цене на лекарства за неделю
- Антибиотики отечественные подорожали на 2,6% до 39,67 гривны за 10 таблеток.
- Антибиотики импортны на 2,1% до 89,26 гривны за 10 таблеток.
- Жаропонижающие и обезболивающие препараты импортные – на 1,5% до 19,30 гривны за упаковку.
Как изменилась стоимость топлива
Бензин А-95 за неделю подорожал на 3,5% до 32,62 гривны за литр, дизельное горючее – на 3,9% до 31,80 гривны за литр.Обратите внимание! Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн считает, что цены на бензин могут снизиться, если стоимость нефти упадет до 85 долларов за баррель. Однако нефть 31 января снова приблизилась к 7-летним рекордным показателям. Больше об этом, читайте здесь.
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