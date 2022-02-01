Как изменились цены за неделю

Согласно данным мониторинга Минэкономики, наиболее выросли цены на такие продукты :

ржаной и ржано-пшеничный хлеб – на 1,1% до 25,23 гривны за килограмм,

капуста белокочанная – на 2,8% до 20,31 гривны за килограмм,

лук репчатый – на 1,8% 14,68 гривны за килограмм,

морковь – на 3,5% до 15,35 гривны за килограмм.

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Какие продукты подешевели

Следует отметить, что не все цены выросли и Минэкономики за неделю зафиксировало удешевление на одну из категорий товаров первой необходимости. Так, куриные яйца категории С1 с 24 января по 28 января 2022 года подешевели на 5,7% до 31,73 гривны за десяток.

Как изменились в цене на лекарства за неделю

Антибиотики отечественные подорожали на 2,6% до 39,67 гривны за 10 таблеток.

Антибиотики импортны на 2,1% до 89,26 гривны за 10 таблеток.

Жаропонижающие и обезболивающие препараты импортные – на 1,5% до 19,30 гривны за упаковку.

Как изменилась стоимость топлива

Бензин А-95 за неделю подорожал на 3,5% до 32,62 гривны за литр, дизельное горючее – на 3,9% до 31,80 гривны за литр.

Обратите внимание! Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн считает, что цены на бензин могут снизиться, если стоимость нефти упадет до 85 долларов за баррель. Однако нефть 31 января снова приблизилась к 7-летним рекордным показателям. Больше об этом, читайте здесь.