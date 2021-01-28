В Украине в декабре 2020 года средняя заработная плата штатных работников предприятий и организаций выросла на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В частности, общая сумма составила 14 179 гривен.

Источник: Державна служба статистики

В Госстате сообщили, что на декабрь 2020 года зарплата в Украине выросла на 0,1% по сравнению с 2019 годом. Этот показатель указан с учетом инфляции.

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Сколько получали украинцы

В частности, в декабря 2020 года самая высокая зарплата в Киеве составляла 21 812 гривен. В то же время самым низким за этот период был показатель в Черниговской области – 10 921 гривна.



Динамика средней зарплаты в Украине / Инфографика Госстата

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По данным Госстата, наибольшую заработную плату зафиксировали в сфере "Финансовая и страховая деятельность" – 22 843 гривны. А наименьшую сумму получали в сфере "Временное размещение и организация питания" – 6838 гривен.

Обратите внимание! Работники Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины проанализировали уровень доходов украинцев по итогам первого полугодия 2020 года. Согласно результатам, половина граждан страны живет в нищете. Подробнее об этом – читайте здесь.