Правление НБУ 11 декабря изменило организационную структуру регулятора. Фактически без большинства своих полномочий осталась первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова. Она, а также еще один заместитель Дмитрий Сологуб считают, что нынешнее распределение полномочий не соответствует их профилю.

Изменения в структуре НБУ Рожкова и Сологуб прокомментировали на своих страницах в соцсетях. Так, Рожкова заявила о потенциальном конфликте интересов в блоке "Рыночные операции".

К теме Нацбанк снова изменил структуру: Рожкову оставили без большинства полномочий

В то же время она добавила, что новая структура "однозначно лучше" предыдущей.

Департамент банковской методологии, по моему мнению, надо было подчинять монетарному блоку, в котором сейчас и департамент методологии небанковского сектора, и департамент финстабильности. Да, мы действительно разведем методологию и надзор по отдельным блокам. В блоке "рыночные операции" есть потенциальный конфликт интересов. Ведь "рыночные операции" – это, в частности, и операции по рефинансированию,

– подчеркнула она.

Рожкова также добавила, что считает хорошим знаком то, что последняя реорганизация является результатом предварительных консультаций с международными партнерами. В то же время она подвергла критике то, что решение о ней принималось без предварительного обсуждения с членами правления НБУ.

Как отреагировал Сологуб

Замглавы Нацбанка в своем твиттере отметил, что поддерживает отмену неоправданных, на его взгляд, изменений в оргструктуре НБУ. Однако считает, что распределение полномочий между членами правления Нацбанка не соответствует их профессиональному профилю.

Поддерживаю отмену неоправданных изменений в оргструктуре НБУ. Но считаю, что распределение полномочий между членами правления не соответствует их профессиональному профилю и несет риски для эффективного выполнения НБУ функции по поддержанию финансовой стабильности,

– заметил он.

https://t.co/MqZR3JVHxL Підтримую скасування невиправданих змін у оргстуктурі @NBUkraine. Але вважаю що розподіл повноважень між членами правління не відповідає їх професійному профілю та несе ризики для ефективного виконання НБУ функції з підтримання фінансової стабільності — Dmytro Sologub (@DmytroSologub) December 14, 2020

Обратите внимание! Рожкова и Сологуб – единственные члены правления Нацбанка, которые остались после смены его главы в июле этого года.

Что известно об изменении структуры НБУ: