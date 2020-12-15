Изменения в структуре Нацбанка: как на них отреагировали Рожкова и Сологуб
Правление НБУ 11 декабря изменило организационную структуру регулятора. Фактически без большинства своих полномочий осталась первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова. Она, а также еще один заместитель Дмитрий Сологуб считают, что нынешнее распределение полномочий не соответствует их профилю.
Изменения в структуре НБУ Рожкова и Сологуб прокомментировали на своих страницах в соцсетях. Так, Рожкова заявила о потенциальном конфликте интересов в блоке "Рыночные операции".
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В то же время она добавила, что новая структура "однозначно лучше" предыдущей.
Департамент банковской методологии, по моему мнению, надо было подчинять монетарному блоку, в котором сейчас и департамент методологии небанковского сектора, и департамент финстабильности. Да, мы действительно разведем методологию и надзор по отдельным блокам. В блоке "рыночные операции" есть потенциальный конфликт интересов. Ведь "рыночные операции" – это, в частности, и операции по рефинансированию,
– подчеркнула она.
Рожкова также добавила, что считает хорошим знаком то, что последняя реорганизация является результатом предварительных консультаций с международными партнерами. В то же время она подвергла критике то, что решение о ней принималось без предварительного обсуждения с членами правления НБУ.
Как отреагировал Сологуб
Замглавы Нацбанка в своем твиттере отметил, что поддерживает отмену неоправданных, на его взгляд, изменений в оргструктуре НБУ. Однако считает, что распределение полномочий между членами правления Нацбанка не соответствует их профессиональному профилю.
Поддерживаю отмену неоправданных изменений в оргструктуре НБУ. Но считаю, что распределение полномочий между членами правления не соответствует их профессиональному профилю и несет риски для эффективного выполнения НБУ функции по поддержанию финансовой стабильности,
– заметил он.
Что известно об изменении структуры НБУ:
- Правление Нацбанка на заседании 11 декабря изменило организационную структуру.
- Согласно изменениям, заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова стала возглавлять Финансово-административный и операционный блок регулятора, но ее лишили полномочий в сфере регулирования небанковских финучреждений.
- В то же время из-под ведомства главы Нацбанка были выведены департаменты банковского надзора, финансового мониторинга, выездных проверок, лицензирования и надзора за небанковским финансовым рынком. Их перевели в отдельный блок "пруденциального надзора".
- Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что в Национальном банке произошло частичное обновление распределения вертикалей подчинения с целью обеспечения пропорциональной управленческой нагрузки и функционального принципа распределения полномочий между членами правления.
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