Электронные больничные

С 1 сентября электронные больничные станут обязательными для всех медицинских учреждений Украины, сообщает пресс-служба ПФУ. Врачи смогут быстро и удобно выписывать больничные своим пациентам. При этом исчезнет возможность открывать больничные задним числом.

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Что такое электронный больничный

Это документ в электронной форме, который заменяет бумажный. Как объясняют в ПФУ, на основании медицинского заключения врача в Электронном реестре листков нетрудоспособности формируется запись с уникальным номером – единый регистрационный номер листка нетрудоспособности. Только имея больничный, работник может рассчитывать на выплаты за рабочие дни, когда он болен.



Электронные больничные станут обязательными / Фото Unsplash

Напомним, что постепенный переход начали еще с 1 июня этого года. Цифровизация больничных сохранит Украине миллиарды гривен, о чем 24 каналу заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Новые тарифы

Цена на газ

Для украинцев, которые не перешли на летний тариф газа, обнародовали новые цены. Один кубометр газа будет стоить от 7,99 до 20,96 гривны за кубометр газа. Подробнее о тарифах от разных поставщиков читайте по ссылке.

"Нафтогаз", который является поставщиком "последней надежды" в сентябре повысил свой месячный тариф – до 12 гривен. В августе газопоставщик обеспечивал газом по цене 11,78 гривны за кубометр. В то же время компания предлагает годовые и сезонные тарифные планы – по 7,96 гривны за кубометр газа.

Цена на электроэнергию

Сентябрь станет последним месяцем с фиксированным тарифом 1,68 гривны за киловатт-час для всех потребителей. Ведь с октября цены упадут для тех, кто потребляет менее 250 киловатт-часов – тариф составит 1,44 гривны.

Обратите внимание, что в среднем украинская семья потребляет 168 киловатт-часов в месяц. Поэтому большинство украинцев почувствуют удешевления тарифа, которое откладывали уже несколько месяцев.



Сентябрь станет последним месяцем, когда действуют эти тарифы / Инфографика 24 канала

Получение социальных выплат

Субсидии

В сентябре завершается период переназначения субсидий. В Кабмине рассказали, что большинству получателям субсидий ее переназначили автоматически.

Абсолютному большинству наших граждан, в том числе украинским пенсионерам, субсидии будут переназначены автоматически. То есть, не нужно подавать никаких дополнительных заявлений. Все проверки и выплаты идут абсолютно по графику. Все, кто действительно нуждается в поддержке – ее получат и сейчас, и в отопительный сезон,

– отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Однако 15% украинцам все же придется повторно подать новый пакет документов, сообщает Минсоцполитики, потому что:

субсидия предоставлялась в безналичной форме;

была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений; внутренне перемещенные лица);

была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации.

Пенсии

В Пенсионном фонде отмечают, что с 1 сентября не изменится порядок выплаты пенсий. Украинские пенсионеры и в дальнейшем будут выбирать между двумя способами:

по указанному в заявлении месту фактического проживания пенсионера;

или через учреждения банков.

Перечень 44 банков, через которые можно получать пенсию, можно найти по ссылке.

Школы

С 1 сентября школьники пойдут в школу в обычном режиме. Маски можно не надевать. Должны это делать только дети от 12 лет на перемене. А учителям рекомендуют использовать защитный щиток.

Вместо баллов ученики начальных классов будут получать от учителей вербальную оценку, согласно постановлению МОН. Отметим, что в этом году у НУШ (Новой украинской школе) присоединятся и ученики 4 классов.



В школах пересмотрят меню для детей / Фото Unsplash

В школьных столовых изменятся требования к питанию: примерно 75% продуктов должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые и фрукты. Картофель можно предлагать не более 2 – 3 раз в неделю.

Долговые льготы для переселенцев из Донбасса и Крыма

С 5 сентября вступает в силу закон, освобождающий внутренне перемещенных лиц в Украине от негативных последствий невыполнения денежных обязательств по кредитным договорам и договорам займа.

Поэтому за ненадлежащее исполнение переселенцами обязательств по кредитным договорам:

не начисляется неустойка (штраф, пеня);

не наступает ответственность в виде уплаты суммы долга;

не применяются другие имущественные санкции.

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Налоговая амнистия

С 1 сентября украинцы, которые до 2021 года имели необлагаемые доходы – например зарплату в конверте – или приобрели имущество на эти деньги, могут их добровольно задекларировать. Это касается:

валютных ценностей;

недвижимости;

движимого имущества, в том числе объектов искусства;

доли в юридических лицах;

ценных бумаг;

права на получение прибыли при отсутствии корпоративных прав;

а также банковских металлов и всего, что приносит или может приносить доход.

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В то же время наличные задекларировать нельзя, разве что перевести их на банковский счет.

Обратите внимание, что в рамках налоговой амнистии украинцев не будут спрашивать откуда взялись их доходы. Но все же придется уплатить налог, хотя и существенно ниже, чем должны были бы:

5% на валютные ценности и активы, размещенные на счетах в банках в Украине;

на валютные ценности и активы, размещенные на счетах в банках в Украине; 9%, если эти активы за рубежом.

Если же задекларированные деньги вложить в ОВГЗ, то ставка налогообложения будет еще ниже – 2,5%.

Последний месяц проверок

В сентябре завершится активная фаза налоговых проверок. Государственная служба по труду планировала осуществить в два раза больше проверок, чем в прошлом году – 21 150. В основном налоговики обращают внимание на соблюдение трудового законодательства: оформлены ли работники, получают ли всю зарплату официально. Штрафы за первое нарушение достигают 60 тысяч гривен.