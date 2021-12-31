Высокие зарплаты врачам, обязательные РРО для ФЛП и новые налоги: изменения с 1 января

С 1 января 2022 года существенно возрастут зарплаты врачам, также предусмотрены повышения и для учителей. Бизнес обяжут установить РРО или ПРРО. Изменения претерпел и размер налога, поэтому вырастет единый налог для ФЛП и налог на недвижимость. Обо всех изменениях в январе – читайте дальше.

Новые тарифы

Водоотвод и водоснабжение

С 1 января 2022 года для украинцев вырастет стоимость кубометра холодной воды, поскольку 22 декабря 2021 года НКРЭКУ пересмотрела тарифы для 45 водоканалов. Заметим, что в каждом городе тарифы будут различаться, так как на их формирование влияет различные обстоятельства в регионах.

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Самый высокий и низкий тариф

Среди водоканалов в областных центрах самый высокий тариф для холодной воды у водоканала Днепр-Кировоград (Кропивницкий): 45,97 гривны за кубометр.

для холодной воды у водоканала Днепр-Кировоград (Кропивницкий): 45,97 гривны за кубометр. Самый низкий – предлагает Харковводоканал: 24,52 гривны за кубометр.

Тарифы на газ

Среднестатистическая семья из 3 человек в течение месяца потребляет в среднем 6,5 кубометров холодной воды. Так что для них тариф может возрасти на 32,50 гривны, согласно подсчетам " Киевводоканала ".

Для населения с 1 января будущего года продолжит функционировать месячный и годовой тарифы на газ. Также следует напомнить, что с января для клиентов поставщика последней надежды (ППН) будет действовать годовой тариф.

Тариф по транспортировке газа

Украинцы получают две платежки: одну за газ, а вторую – за его транспортировку. 22 декабря НКРЭКУ пересмотрела не только тарифы на холодную воду, но и стоимость транспортировки газа для населения.

Самый маленький тариф – 32 копейки за кубометр (без НДС) предлагает "Киевгаз".

– 32 копейки за кубометр (без НДС) предлагает "Киевгаз". Самый высокий тариф – 1 гривна 99 копеек за кубометр (без НДС), который предлагают несколько поставщиков: "Гадячгаз", "Закарпатгаз", "Лубныгаз", "Николаевгаз", "Тысменицагаз".



Тариф на распределение газа в 2022 году / Инфографика 24 канала

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Зарплата для врачей вырастет

останутся в январе без изменений – все зависит от количества потребленных киловатт. Если семья использует менее 250 киловатт в час – 1,44 гривны, свыше 250 киловатт в час – 1,68 гривны.

Зарплата у медиков с 1 января 2022 года возрастет как минимум до 20 тысяч гривен. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, выступая в Раде, 1 декабря этого года.

С 1 января она составит минимум 20 тысяч гривен. Средняя зарплата врача в Украине будет 24 тысяч гривен. Мы впервые начинаем достойно относиться к врачу,

– пообещал Зеленский.

Также еще раньше главный врач Виктор Ляшко рассказывал, что повышение будет касаться медиков, работающих с программой медицинских гарантий. Зарплаты возрастут благодаря тому, что удалось увеличить программу медицинских гарантий не менее чем на 33,8 миллиарда гривен.

В госбюджете-2022 предусмотрены средства на увеличение оплаты труда медиков. Предполагается, что зарплата средних медицинских работников будет составлять 13,5 тысяч гривен, а для врачей – 20 тысяч гривен.



С 1 января 2022 года зарплата для врачей вырастет / Фото 24 канала

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Высокие зарплаты для некоторых педагогов

С 1 января 2022 года зарплата и размер доплат для некоторых категорий педагогов возрастет от 10 до 35%. Однако повышения не будут касаться учителей, работающих в заведениях общего среднего образования. Также Кабмин определил размер доплат за отдельные виды педагогической деятельности. Больше об этом читайте здесь.

Кассовые аппараты для ФЛП

С 1 января 2022 года плательщики единого налога (ЕП) 2 – 4 групп, проводящие наличный расчет, должны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций (РРО) и/или программные регистраторы расчетных операций (ПРРО).

То есть, если ФЛП получает деньги от конечных покупателей в форме наличных денег, жетонов, талонов или расчетов с использованием банковских карт и других платежных систем, то он совершает расчетные операции. Поэтому должен установить РРО или ПРРО.

Штрафы за нарушение

Закон об обязательных кассовых аппаратах для ФЛП должен вступить в силу еще 1 января 2021 года. Однако из-за ситуации с коронавирусом и на фоне протестов ФЛП закон отсрочили на год.

Сумма штрафа будет зависеть от количества незаконных расчетно-кассовых сделок: первая – 100% от суммы чека, вторая и последующие – 150% от суммы чека. Также налоговики будут уполномочены проверять использование РРО и штрафовать предпринимателей в случае обнаружения нарушений.

Кого не будут касаться новые правила

23 декабря Правительство приняло решение освободить от использования кассовых аппаратов предпринимателей, работающих в сельской местности. Поэтому от обязательных кассовых аппаратов будут освобождены предприниматели, осуществляющие розничную торговлю на территории села товарами (кроме подакцизных товаров), при условии не превышения предельного размера годового объема расчетных операций (167 размеров минимальной зарплаты).

Поэтому правительство решило поддержать таких предпринимателей, чтобы они не закрывали бизнес и не увольняли своих работников, и предоставить им возможность не применять в своей деятельности РРО,

– заявила Свириденко.

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Новые налоги

Изменится размер Единого налога для ФЛП

Для ФЛП I группы единый взнос составит 248 гривен 10 копеек, то есть 10% от прожиточного минимума.

единый взнос составит 248 гривен 10 копеек, то есть 10% от прожиточного минимума. Для ФЛП II группы этот процент будет уже вдвое больше – то есть 20% от минимальной заработной платы – 1 300 грн.

этот процент будет уже вдвое больше – то есть 20% от минимальной заработной платы – 1 300 грн. Для III группы – 5% от дохода или же 3% дохода и НДС.



Размер единого налога для ФЛП с января 2022 года вырастет / Инфографика 24 канала

Налог на недвижимость

С 1 января 2022 года возрастет размер ставок налога на недвижимое имущество, поскольку в декабре вырос прожиточный минимум. Она должна составлять не более 1,5% размера минимальной заработной платы. С января это 97,50 гривен за 1 квадратный метр налогооблагаемой базы.

, что налогом на недвижимость облагается площадь, находящаяся в собственности физического лица и превышающая для квартиры 60 квадратных метров и 120 квадратных метров для частного дома.

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Выходные и праздничные дни в январе

Первый день нового года – 1 января приходится на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник – 3 число. Рождество Христово, которое празднуют 7 января, выпало на пятницу, поэтому этот день будет выходным. Соответственно жители Украины не будут работать с 7 по 9 января включительно. Обо всех выходных днях в 2022 году, рассказываем здесь.



В январе украинцы получат дополнительные два выходных / Фото 24 канала, Валентини Полищук

28 декабря было принято решение о выходе последних двух областей из красной зоны . Еще с 00:00 30 декабря 2021 года Украина полностью вышла из красной зоны.

Карантинные зоны в Украине / Инфографика 24 канала

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