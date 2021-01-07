Карантин стал настоящим испытанием для украинского бизнеса в 2020 году. А Новый год фактически начнется новым локдауном. Однако в дополнение к карантину предпринимателей ждут изменения в учете доходов, а также налоговые изменения.

Какие законы непосредственно будут влиять на работу ФЛП в этом году разбиралась Экономика 24.

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Книга учета

С 1 января меняют правила учета для ФЛП. Бумажные книги учета доходов и расходов должны отменить. На их место "придет" типовая форма, доступная как в электронном, так и в бумажном виде, сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Однако пока Министерство финансов еще не утвердило новую форму книга учета остается в силе.

Получить доступ к электронной типовой форме можно будет в частности через электронный кабинет налогоплательщика.

ФЛП смогут вести свои доходы и расходы в произвольной форме, отражая их помесячно. То есть это могут быть записи в бумажном тетради, журнале или в электронной таблице Excel.

Также с 1 января не нужно будет обращаться в налоговую для отмены регистрации книги учета, которую зарегистрировали в 2020 году.

Но не спешите выбрасывать свои книги учета. Хоть их и не нужно уже вести, но необходимо хранить в течение 3 лет после последнего отчетного периода.

Кассовые аппараты

Обязательное введение ПРРО или кассовых аппаратов для некоторых категорий предпринимателей отложили на год. Это определенный компромисс, ведь нововведение должно было вступить в действие еще несколько дней назад, а ФЛП требовали отмены его вообще.

Преимущества кассовых аппаратов

Главным преимуществом обязательно применения РРО является детенизация экономики. Это не только дополнительные деньги для государства, которые можно использовать на образование, медицину или инфраструктуру, но и справедливость для белых предпринимателей.

Недостатки кассовых аппаратов

Главным минусом противники закона называют уничтожение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Ведь у предпринимателей возникает дополнительная обязанность отчетности при использовании регистраторов расчетных операций независимо от того, программные они или нет.

Что думают люди

Интересно, что большинство украинцев (51%) поддерживают введение кассовых аппаратов, считая это наведением порядка в сфере уплаты налогов. В то же время более трети убеждены, что это скорее притеснения малого предпринимательства. Такие данные представила социологическая группа "Рейтинг". Опрос провели 29 октября – 2 ноября. Выборка репрезентативна для украинцев 18+, погрешность – 2,2%.

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Новые налоги

Налоги, которые платят ФЛП, зависят от размера минимальной зарплаты и прожиточного минимума. С 1 января 2021 года выросла "минималка" до 6 тысяч гривен, а месяцем ранее вырос прожиточный минимум для трудоспособных лиц – до 2 270 гривен. В этом году планируют еще дважды поднять прожиточный минимум и еще раз минимальную зарплату. Поэтому вырастут и налоги для ФЛП.

Налоги для 1 группы ФЛП с 1 января

ЕСВ – 1 320 гривен (22% от минимальной зарплаты);

Единый налог – 227 гривен (10% от прожиточного минимума).

Налоги для 2 группы ФЛП с 1 января

ЕСВ – 1 320 гривен (22% от минимальной зарплаты);

Единый налог – 1 200 гривен (20% от минимальной зарплаты).

Налоги для 3 группы ФЛП с 1 января

ЕСВ – 1 320 гривен (22% от минимальной зарплаты);

​5% от дохода или 3% + НДС.

С 1 декабря 2021 года в бюджете-2021 предусмотрено повышение минимальной зарплаты до 6,5 тысяч и прожиточного минимума для трудоспособных лиц до 2 379 гривен. Соответственно и налоги для ФЛП в очередной раз вырастут.

Налоги для 1 группы ФЛП с 1 декабря

ЕСВ – 1 430 гривен (22% от минимальной зарплаты);

Единый налог – 227 гривен (10% от прожиточного минимума по состоянию на 1 января).

Налоги для 2 группы ФЛП с 1 декабря

ЕСВ – 1 430 гривен (22% от минимальной зарплаты);

Единый налог – 1 200 гривен (20% от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января).

Налоги для 3 группы ФЛП с 1 декабря

ЕСВ – 1 430 гривен (22% от минимальной зарплаты);

​5% от дохода или 3% + НДС.

Налоги ФЛП 2021 / инфографика 24 канала

Налоговые каникулы

ФЛП 1 группы с декабря 2020 по май 2021 могут не платить единый налог (227 гривен) и ЕСВ (1 320 гривен).

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Поэтому ФЛП первой группы сэкономят более 9 тысяч гривен на уплате налогов. Для второй и третьей группы ФЛП налоговых каникул не предусмотрели.

Отметим, что к первой группе ФЛП относятся предприниматели без наемных работников с годовым доходом до 1 миллиона гривен. Они также не могут сотрудничать с юридическим лицом.

Лимиты для ФЛП

Лимиты для ФЛП зависят от минимальной зарплаты. А поскольку "минималку" подняли с 1 января до 6 тысяч гривен и планируют поднять до 6,5 тысяч гривен в декабре, то изменятся и лимиты.

Лимиты с 1 января 2021

1 группа – 1 миллион 2 тысячи гривен (167 минимальных зарплат);

2 группа – 5 миллионов 4 тысячи гривен (834 минимальных зарплат);

3 Группа – 7 миллионов 2 тысячи гривен (1 167 минимальных зарплат).

Лимиты с 1 декабря 2021: