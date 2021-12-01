Возрастут пенсии и зарплаты, новые налоги и "прописка" онлайн: что изменится с 1 декабря

В декабре у украинцев вырастут пенсии, минимальная зарплата и другие соцвыплаты из-за увеличения прожиточного минимума. Также зарегистрировать место жительства теперь можно будет в онлайн-формате с помощью "Дии". Конечно, перемены будут и в связи с рождественскими праздниками. Обо всех изменениях в декабре, рассказываем дальше.

Увеличатся соцвыплаты

Прожиточный минимум и минимальная зарплата возрастут

С 1 декабря вырастет прожиточный минимум до 2 589 гривен, а минимальная зарплата увеличится на 500 гривен до 6 500 гривен, по этому увеличатся социальные выплаты, которые привязаны к этим показателям.

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Выплаты по безработице возрастут до 650 гривен и 1,8 тысячи гривен. Максимальный размер составит четыре прожиточных минимума – 9 924 гривен.

возрастут до 650 гривен и 1,8 тысячи гривен. Максимальный размер составит четыре прожиточных минимума – 9 924 гривен. Пенсии для украинцев, имеющих полный страховой стаж вырастут до 1 934 гривен и до 2 600 гривен для тех, кто старше 65 лет.

для украинцев, имеющих полный страховой стаж вырастут до 1 934 гривен и до 2 600 гривен для тех, кто старше 65 лет. Минимальный размер алиментов возрастет для детей до 6 лет до 1 050 гривен, а от 6 до 18 лет – до 2 100 гривен.

Изменится ЕП и ЕСВ для предпринимателей и аграриев:

максимальная величина базы начисления ЕСВ в месяц (с 1 декабря – 97 500 гривен),

максимальный размер начисленного ЕСВ в месяц (с 1 декабря – 21 450 гривен),

размер минимального страхового взноса ЕСВ в месяц с зарплаты работников и доходов ФЛП (за себя), самозанятых лиц и членов фермерского хозяйства (с 1 декабря – 1430 гривен).

Регистрация места жительства онлайн

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В декабре для украинцев станет доступна регистрация места жительства в онлайн-формате, поскольку вступит в силу закон №5463.

С 1 декабря постепенно каждый регион будет переходить на электронное изменение места регистрации. Услуга будет занимать не месяц, а всего 5 – 10 минут,

– рассказывает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министр объясняет, что если украинец хочет прописаться там, где проживаете сейчас, достаточно будет указать адрес, подписать КЭПом, получить согласие собственника. Так что больше не нужно будет ходить в учреждение при переезде каждый раз – военкоматы будут получать эту информацию каждый раз автоматически.

Что следует знать о новом законе

Закон позволит оформлять пенсию или медицинскую помощь именно по месту жительства.

После запуска услуги воспользоваться ею смогут не только владельцы ID-карт, но и паспортов-книжек.

Изменить место регистрации можно будет в приложении "Дия".

Услуга электронной регистрации места жительства уже работает в 7 городах: Киеве, Харькове, Виннице, Луцке, Ровном, Кривом Роге и Мариуполе / Фото Pexels

Тарифы

Электроэнергия

Тариф на электроэнергию в декабре по-прежнему останется без изменений и будет зависеть от количества потребленных киловатт. Так что схема расчета тарифа будет такой:

если домохозяйство (семья) потребило за месяц менее 250 киловатт в час – 1,44 гривны,

если более 250 киловатт в час – 1,68 гривны.

Тарифы на газ

Для украинцев продолжат действовать в декабре годовой и месячный тариф на газ. Также с 1 декабря прекратит действовать льготная цена газа для клиентов поставщика последней надежды (ПОН).

Месячный тариф будет колебаться в пределах от 7,788 до 38,35 гривны за кубометр газа. Он будет действовать для украинцев, отказавшихся от годового тарифа.

колебаться в пределах от 7,788 до 38,35 гривны за кубометр газа. Он будет действовать для украинцев, отказавшихся от годового тарифа. Годовой фиксированный тариф – от 7,799 до 13,50 гривны за кубометр газа. Напомним, что в ноябре некоторые поставщики снизили тариф благодаря балластирующей группе.

Теплоснабжение

Премьер-министр Денис Шмигаль уверяет, что тарифы на тепло останутся стабильными до конца прохождения отопительного сезона. Он считает, что в Украине хорошая статистика подключения к теплоснабжению.

, что согласно постановлению НКРЕКП , местные общины сами устанавливают их размер, подробнее ознакомиться с тарифами в разных городах Украины можно здесь

Обратите внимание, что только в регионах, которые попали в красную карантинную зону, можно рассчитывать на начисление субсидий по увеличенным нормам / Фото 24 канала

Карантинные ограничения

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что с 6 декабря в Украине вступят в силу новые карантинные ограничения в желтой и красной зоне. Поэтому украинцы, не получившие по крайней мере одну прививку против COVID-19 или не имеющие отрицательный тест или сертификат об выздоровлении, в желтом уровне эпидемической опасности не смогут:

принять участие в проведении всех массовых мероприятий, это касается культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и других мероприятий;

посещать кинотеатры и другие заведения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;

воспользоваться услугами хозяйствующих субъектов, которые проводят деятельность в сфере общественного питания, для них будут закрыты бары, рестораны, кафе и другие заведения.

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Без вакцинации можно в банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины. Однако обязательным остается ношение маски и соблюдение физической дистанции 1,5 метра.

В Украине Минздрав изменил правила красной зоны / Инфографика Минздрав

В Украине Минздрав изменил правила желтой зоны / Инфографика Минздрава

Отстранение от работы неакцентированных работников

С 9 декабря отстранят от работы не только не вакцинированных госслужащих, но и соцработников. Напомним, что с 8 ноября уже отстранили от работы должностных лиц и работников образования.

Согласно приказу Минздрава № 2393, который вступит в силу 9 декабря, к педагогам и работникам центральных и местных органов власти присоединятся сотрудники:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в Список объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Кто может не вакцинироваться

, что уволить работника из-за отсутствия прививки незаконно, поэтому его могут только отстранить от работы. Вернуться к своим обязанностям такой работник сможет сразу после получения по крайней мере одной прививки против COVID-19.

Исключением станут только работники, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок против COVID-19. Однако они должны будут предоставить медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-19, выданного медучреждением.

Выходные и праздничные дни в декабре

В декабре традиционно начинаются рождественские и новогодние празднования, и украинцев будет ждать дополнительный выходной. Католическое Рождество в этом году выпадает на субботу – 25 декабря. По этому, согласно действующему законодательству, выходной переносится на ближайший рабочий день, то есть на понедельник 27 декабря.

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Когда "зажгут" елку

Главную елку страны традиционно "зажгут" 19 декабря – в День святого Николая в 16:00. Произойдет это на Софиевской площади. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и карантинными ограничениями концерт состоится только в день открытия, а все остальные дни в рождественском городке будет без них.

Также возле памятника Богдану Хмельницкому будет установлен рождественский каток, который заработает также с 19 декабря. Подобные локации можно найти в Мариинском парке и возле Арки Дружбы Народов. Закончится празднование зимних праздников в центре Киева 19 января – на Крещение.

Новогоднюю елку в Киеве "зажгут" 19 декабря в 16:00 / Фото wobm.com

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Новогодний трафик "Укрзализници"

С 12 декабря начнет действовать продажа билетов на поезда новогоднего трафика, сообщают в "Укрзализнице". В новом графике запустят 19 пар новых поездов, еще 49 поездов будут ускорены.

Благодаря новому графику будет создано 29 новых сообщений областных и региональных центров, в том числе в популярных туристических направлениях,

– рассказывают в "Укрзализнице".

Семь рейсов в лыжный курорт Буковель:

№5/6 Мариуполь – Рахов;

№15/16 Харьков – Рахов;

№55/56 Киев – Рахов;

№95/96 Киев – Рахов;

№25/26 Одесса – Рахов;

№125/126 Николаев – Рахов;

№130/129 Кременчуг – Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава – Ворохта).

Лимит валютного предложения в банках увеличится

С 1 декабря 2021 года Нацбанк повышает лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 10% до 15% от их регулятивного капитала, то есть в полтора раза.

Увеличение лимитов расширит возможности банков осуществлять собственные операции на межбанковском валютном рынке в пределах валютной позиции на сумму около 400 миллионов долларов,

– отмечает регулятор.

В Нацбанке считают, что это будет способствовать росту роли банков в сглаживании чрезмерных курсовых колебаний на валютном рынке и повышению ликвидности и глубины рынка в целом. Последний раз регулятор корректировал значения лимитов открытой валютной позиции в январе прошлого года, повысив ее вдвое – до 10% их регулятивного капитала.