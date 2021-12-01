Увеличатся соцвыплаты

Прожиточный минимум и минимальная зарплата возрастут

С 1 декабря вырастет прожиточный минимум до 2 589 гривен , а минимальная зарплата увеличится на 500 гривен до 6 500 гривен , по этому увеличатся социальные выплаты, которые привязаны к этим показателям.

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Выплаты по безработице возрастут до 650 гривен и 1,8 тысячи гривен. Максимальный размер составит четыре прожиточных минимума – 9 924 гривен.

Пенсии для украинцев, имеющих полный страховой стаж вырастут до 1 934 гривен и до 2 600 гривен для тех, кто старше 65 лет.

Минимальный размер алиментов возрастет для детей до 6 лет до 1 050 гривен, а от 6 до 18 лет – до 2 100 гривен.

Изменится ЕП и ЕСВ для предпринимателей и аграриев:

максимальная величина базы начисления ЕСВ в месяц (с 1 декабря – 97 500 гривен),

максимальный размер начисленного ЕСВ в месяц (с 1 декабря – 21 450 гривен),

размер минимального страхового взноса ЕСВ в месяц с зарплаты работников и доходов ФЛП (за себя), самозанятых лиц и членов фермерского хозяйства (с 1 декабря – 1430 гривен).

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Регистрация места жительства онлайн

В декабре для украинцев станет доступна регистрация места жительства в онлайн-формате, поскольку вступит в силу закон №5463 .

С 1 декабря постепенно каждый регион будет переходить на электронное изменение места регистрации. Услуга будет занимать не месяц, а всего 5 – 10 минут,

– рассказывает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министр объясняет , что если украинец хочет прописаться там, где проживаете сейчас, достаточно будет указать адрес, подписать КЭПом, получить согласие собственника. Так что больше не нужно будет ходить в учреждение при переезде каждый раз – военкоматы будут получать эту информацию каждый раз автоматически.

Что следует знать о новом законе

Закон позволит оформлять пенсию или медицинскую помощь именно по месту жительства.

После запуска услуги воспользоваться ею смогут не только владельцы ID-карт, но и паспортов-книжек.

Изменить место регистрации можно будет в приложении "Дия".

Услуга электронной регистрации места жительства уже работает в 7 городах: Киеве, Харькове, Виннице, Луцке, Ровном, Кривом Роге и Мариуполе / Фото Pexels

Тарифы

Электроэнергия

Тариф на электроэнергию в декабре по-прежнему останется без изменений и будет зависеть от количества потребленных киловатт. Так что схема расчета тарифа будет такой:

если домохозяйство (семья) потребило за месяц менее 250 киловатт в час – 1,44 гривны,

если более 250 киловатт в час – 1,68 гривны.

Тарифы на газ

Для украинцев продолжат действовать в декабре годовой и месячный тариф на газ. Также с 1 декабря прекратит действовать льготная цена газа для клиентов поставщика последней надежды (ПОН).

Месячный тариф будет колебаться в пределах от 7,788 до 38,35 гривны за кубометр газа. Он будет действовать для украинцев, отказавшихся от годового тарифа.

Годовой фиксированный тариф – от 7,799 до 13,50 гривны за кубометр газа. Напомним, что в ноябре некоторые поставщики снизили тариф благодаря балластирующей группе.

Теплоснабжение

Премьер-министр Денис Шмигаль уверяет, что тарифы на тепло останутся стабильными до конца прохождения отопительного сезона. Он считает, что в Украине хорошая статистика подключения к теплоснабжению.

Напомним , что согласно постановлению НКРЕКП , местные общины сами устанавливают их размер, подробнее ознакомиться с тарифами в разных городах Украины можно здесь .

Обратите внимание, что только в регионах, которые попали в красную карантинную зону, можно рассчитывать на начисление субсидий по увеличенным нормам / Фото 24 канала

Карантинные ограничения

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что с 6 декабря в Украине вступят в силу новые карантинные ограничения в желтой и красной зоне. Поэтому украинцы, не получившие по крайней мере одну прививку против COVID-19 или не имеющие отрицательный тест или сертификат об выздоровлении, в желтом уровне эпидемической опасности не смогут:

принять участие в проведении всех массовых мероприятий, это касается культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и других мероприятий;

посещать кинотеатры и другие заведения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;

воспользоваться услугами хозяйствующих субъектов, которые проводят деятельность в сфере общественного питания, для них будут закрыты бары, рестораны, кафе и другие заведения.

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Важно! Без вакцинации можно в банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины. Однако обязательным остается ношение маски и соблюдение физической дистанции 1,5 метра.

В Украине Минздрав изменил правила красной зоны / Инфографика Минздрав

В Украине Минздрав изменил правила желтой зоны / Инфографика Минздрава

Отстранение от работы неакцентированных работников

С 9 декабря отстранят от работы не только не вакцинированных госслужащих, но и соцработников. Напомним, что с 8 ноября уже отстранили от работы должностных лиц и работников образования.

Согласно приказу Минздрава № 2393 , который вступит в силу 9 декабря, к педагогам и работникам центральных и местных органов власти присоединятся сотрудники:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в Список объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Заметим , что уволить работника из-за отсутствия прививки незаконно, поэтому его могут только отстранить от работы. Вернуться к своим обязанностям такой работник сможет сразу после получения по крайней мере одной прививки против COVID-19.

Кто может не вакцинироваться Исключением станут только работники, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок против COVID-19. Однако они должны будут предоставить медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-19, выданного медучреждением.

Выходные и праздничные дни в декабре

В декабре традиционно начинаются рождественские и новогодние празднования, и украинцев будет ждать дополнительный выходной. Католическое Рождество в этом году выпадает на субботу – 25 декабря. По этому, согласно действующему законодательству, выходной переносится на ближайший рабочий день, то есть на понедельник 27 декабря.

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Когда "зажгут" елку

Главную елку страны традиционно "зажгут" 19 декабря – в День святого Николая в 16:00 . Произойдет это на Софиевской площади. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и карантинными ограничениями концерт состоится только в день открытия, а все остальные дни в рождественском городке будет без них.

Также возле памятника Богдану Хмельницкому будет установлен рождественский каток, который заработает также с 19 декабря. Подобные локации можно найти в Мариинском парке и возле Арки Дружбы Народов. Закончится празднование зимних праздников в центре Киева 19 января – на Крещение.

Новогоднюю елку в Киеве "зажгут" 19 декабря в 16:00 / Фото wobm.com

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Новогодний трафик "Укрзализници"

С 12 декабря начнет действовать продажа билетов на поезда новогоднего трафика, сообщают в "Укрзализнице" . В новом графике запустят 19 пар новых поездов, еще 49 поездов будут ускорены.

Благодаря новому графику будет создано 29 новых сообщений областных и региональных центров, в том числе в популярных туристических направлениях,

– рассказывают в "Укрзализнице".

Семь рейсов в лыжный курорт Буковель:

№5/6 Мариуполь – Рахов;

№15/16 Харьков – Рахов;

№55/56 Киев – Рахов;

№95/96 Киев – Рахов;

№25/26 Одесса – Рахов;

№125/126 Николаев – Рахов;

№130/129 Кременчуг – Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава – Ворохта).

Лимит валютного предложения в банках увеличится

С 1 декабря 2021 года Нацбанк повышает лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 10% до 15% от их регулятивного капитала , то есть в полтора раза.

Увеличение лимитов расширит возможности банков осуществлять собственные операции на межбанковском валютном рынке в пределах валютной позиции на сумму около 400 миллионов долларов,

– отмечает регулятор.

В Нацбанке считают, что это будет способствовать росту роли банков в сглаживании чрезмерных курсовых колебаний на валютном рынке и повышению ликвидности и глубины рынка в целом. Последний раз регулятор корректировал значения лимитов открытой валютной позиции в январе прошлого года, повысив ее вдвое – до 10% их регулятивного капитала.